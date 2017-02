Viaggio nell'Italia della Responsabilità Sociale d'Impresa

Milano, 1 feb. (askanews) - Un vero e proprio viaggio attraverso l'Italia della Responsabilità Sociale d'Impresa, alla scoperta delle molte storie che raccontano come un approccio sostenibile ha modificato il modo di "fare impresa". Questo l'obiettivo della quinta edizione de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale che quest'anno ha come titolo "L'arte della sostenibilità", ovvero la bellezza del fare bene e il piacere di condividere passioni, valori, risultati: la sostenibilità come visione per il futuro.

Il viaggio avrà come prima tappa a Portogruaro - il 4 febbraio alla Fondazione Portogruaro Campus - per poi continuare a Torino il 28 febbraio, Bari il 29 marzo, Firenze il 5 aprile, Verona il 12 aprile, Bologna, Genova e Roma nel mese di maggio. L'intero percorso poi approderà all'edizione nazionale del Salone della CSR, come di consueto, a Milano, all'Università Bocconi il 3 e 4 ottobre 2017.

Nelle tappe saranno presentate le storie di aziende e organizzazioni di tutta l'Italia, per valorizzare le esperienze dei territori e mostrarne le peculiarità. Saranno racconti agili ed efficaci: 10 testimonianze, ciascuna proposta in 10 minuti attraverso 10 slide. Un'ora e mezza di storie e progetti sostenibili, per aprire il confronto fra associazioni, aziende, imprenditori, manager, studenti che parteciperanno agli incontri.

Al successo di pubblico riscosso dall'edizione 2016 del Salone - 5.000 presenze nei due giorni milanesi, 143 organizzazioni partecipanti, 250 relatori, 60 eventi, oltre 100.000 visite al sito www.csreinnovazionesociale.it, l'hashtag #CSRIS16 trend topic su Twitter per 4 giorni - si aggiunge una ulteriore crescita di autorevolezza. Nel Gruppo Promotore del Salone entra la Fondazione Global Compact Network Italia, che opera per lo sviluppo in Italia del Global Compact delle Nazioni Unite, iniziativa per la promozione della cultura della cittadinanza d'impresa promossa e gestita su scala globale dalle Nazioni Unite.

"Quest'anno abbiamo accettato l'invito ad entrare nel gruppo dei promotori del Salone della CSR, iniziativa a cui già partecipavamo, per ampliare il nostro impegno nella valorizzazione dell'Agenda 2030 come nuovo framework per la sostenibilità che vede le imprese chiamate ad essere protagoniste di soluzioni concrete e collettive" ha spiegato afferma Marco Frey, presidente della Fondazione Global Compact Network Italia.

Un'altra importante novità dell'edizione 2017 è "Giro d'Italia della CSR", un videoviaggio alla scoperta di imprese sostenibili, progetti innovativi, partnership di valore. Il progetto, che seguirà tutte le tappe di avvicinamento all'appuntamento nazionale di ottobre, è realizzato dal Salone in collaborazione con Terzocanale Show - Reteconomy Sky 512. Durante ogni tappa saranno intervistati i protagonisti del territorio: imprenditori, manager, docenti, studenti. L'obiettivo è realizzare uno speciale di 24 minuti che andrà in onda su Reteconomy Sky 512 e in streaming su www.ilsole24ore.com e limpresaonline.net.

Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, Fondazione Global Compact Network Italia, Fondazione Sodalitas, Koinètica.