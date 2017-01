Solidarietà, con Rio Mare e Banco Alimentare c'è #UnTonnoPerTutti

Roma, 17 gen. (askanews) - Anche quest'anno Rio Mare si schiera al fianco del Banco Alimentare con l'iniziativa "#UnTonnoPerTutti": è partita, infatti, la quarta edizione dell'evento sui punti vendita attraverso cui l'azienda, con l'aiuto dei consumatori, supporta le famiglie in difficoltà, per garantire loro pasti completi e bilanciati.

Partecipando all'evento #UnTonnoPerTutti, fino al 19 marzo 2017 negli oltre 3.300 punti vendita, supermercati e Ipermercati, distribuiti su tutto il territorio nazionale che aderiscono all'iniziativa, i consumatori che acquisteranno 5 euro di prodotti Rio Mare e inseriranno i dati dello scontrino sul sito www.riomare.it contribuiranno a donare 100.000 lattine di Tonno Rio Mare al Banco Alimentare. Si potrà, inoltre, provare a vincere ogni giorno una fornitura di Tonno Rio Mare costituita da 96 lattine di tonno all'olio di oliva da 80 gr ciascuna.

"Questa iniziativa realizzata in partnership con il Banco Alimentare ci rende molto orgogliosi - dichiara in una nota Luciano Pirovano, CSR Director di Bolton Alimentari -. Da anni infatti collaboriamo con il Banco Alimentare, aiutando le famiglie in difficoltà a rispondere in modo adeguato ai propri fabbisogni alimentari e portando avanti progetti solidali insieme alle persone che lavorano quotidianamente con impegno e dedizione per l'Associazione e con le quali si è creato un solido legame".

L'evento #UnTonnoPerTutti", che nelle precedenti 3 edizioni ha permesso a Rio Mare di donare al Banco Alimentare oltre 270.000 lattine di tonno, rientra all'interno di una più ampia collaborazione che l'azienda ha avviato con l'associazione nel 2011. Rio Mare infatti dona al Banco Alimentare le eccedenze della propria produzione e i prodotti non vendibili provenienti dai punti vendita della GDO, per un totale di 1.600.000 lattine donate negli ultimi 5 anni, che hanno contribuito a soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero di oltre 400.000 persone. Infine, attraverso il programma Siticibo, l'Azienda recupera i pasti non consumati dalla mensa dello stabilimento di Cermenate (CO), per un totale di circa 14.000 pasti.

La collaborazione con il Banco Alimentare si inserisce all'interno del progetto di Corporate Social Responsibility di Rio Mare "Qualità Responsabile" e testimonia l'impegno dell'Azienda per una qualità perseguita lungo tutta la filiera, nel rispetto dell'ambiente e delle persone.

Il tonno in scatola - spiega Rio Mare - ha valori nutrizionali paragonabili a quello fresco e contribuisce all'apporto di proteine nobili, alcune vitamine del gruppo B e gli Omega 3 spesso carenti nella dieta di chi ne beneficia, oltre ad avere lunghi tempi di conservazione e confezioni sicure e resistenti, che ne permettono facilmente la redistribuzione da parte dei volontari del Banco Alimentare.