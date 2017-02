RDS ottiene la certificazione Top Employers Italia 2017

Milano, 13 feb. (askanews) - Spazi verdi, talent attraction e condivisione: sono questi alcuni degli elementi che hanno portato RDS nel gruppo di aziende certificate Top Employers 2017. La certificazione riconosce in RDS come "ambiente di lavoro ottimale, in grado di favorire la crescita non soltanto professionale ma anche personale e umana delle persone". Per RDS - l'emittente di Eduardo Montefusco - si tratta di un risultato che arriva nel pieno di un processo evolutivo che sta trasformando l'idea di lavoro nell'azienda, sulla scia della trasformazione della Radio in Entertainment Company presente sulle piattaforme dei new media.

"Il talento al centro e lontano da schemi tradizionali indica il nuovo corso - si legge in una nota - tradotto negli ultimi sei anni in 1400 ore di formazione che hanno gettato nuove basi per tutti i settori dell' azienda. Dal web al digitale al miglioramento delle competenze in tema di Project Management. Un programma di sviluppo che esalta i concetti di talent attraction e onboarding alla base della qualità del lavoro e degli obiettivi raggiunti".

"Un ambiente di lavoro studiato per essere di stimolo alla produttività e piacevole da frequentare - prosegue la nota - il verde di un parco protetto, una palestra, un' area relax. L'attenzione all' armonia tra spazi verdi, luce, acqua, esaltata in un contesto unico il Building RDS che ha ospitato momenti di incontro e confronto come il Talent Day con i vertici di Coca Cola e la Induction Week di Luiss".

L' Auditorium multimediale che ha sede nel cuore del Building RDS, oltre ad ospitare showcase con artisti di fama internazionale è anche lo scenario della RDS Academy, il format crossmediale di RDS strutturato attraverso un'accademia con corsi e docenti di prestigio che assicura la crescita professionale dei candidati. In questi anni strategica è stata l' apertura del mondo RDS all'esterno che ha portato all'incontro con il mondo delle start up e le opportunità di sviluppo nella Silicon Valley, attraverso partnership con Italian Business and Investment Initiative, Mind The Bridge Foundation, Commissione Fullbright e Ambasciata Americana in Italia. Più in particolare, RDS ha voluto creare un' opportunità per quei progetti di start up legati al mondo dell'intrattenimento. L'idea progettuale ha riguardato la possibilità', per il candidato prescelto, di aprire un confronto con la realtà delle start up attraverso un periodo di permanenza di sei mesi nella Silicon Valley.