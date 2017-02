Parte da Roma il progetto mondiale per un business più umano

Roma, 17 feb. (askanews) - Quaranta partner del Global Forum on Law, Justice and Development promosso e sostenuto dalla Vice Presidenza Legale della Banca Mondiale, hanno lanciato oggi a Roma il Progetto "Human-Centered Business Model": un modello d'impresa centrato sull'essere umano.

Il progetto consiste nell'identificazione di un pacchetto di criteri e strumenti (normativi, fiscali, di governance, a sostegno delle imprese ecc.) necessari a sviluppare un modello di impresa sostenibile, che persegua un equo profitto ma che sia in linea con gli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale indicati l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Un modello economico d'impresa a metà strada tra profit e non profit. Una volta sviluppato, il modello verrà sperimentato sul campo in due Paesi pilota. Il tutto con il coinvolgimento di università, attori istituzionali e privati. L'iniziativa di oggi ha ottenuto il patrocinio della nuova Agenzia per la cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.