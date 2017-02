Novartis Italia: tre società del gruppo certificate Top Employers

Milano, 9 feb. (askanews) - Novartis Italia anche per il 2017 entra con ben tre società nel gruppo di imprese che garantiscono ai propri dipendenti le migliori condizioni di lavoro secondo la certificazione di Top Employers. Le tre società di Novartis che hanno superato il test, confermando standard qualitativi che si collocano ai vertici nazionali, sono Novartis Farma, alla sua quinta certificazione consecutiva, Sandoz, la società attiva nel settore dei farmaci generici e biosimilari, Top Employer per il terzo anno, e Sandoz Industrial Products, insediamento produttivo di Rovereto che replica il successo del 2016.

Per Georg Schroeckenfuchs, country president di Novartis in Italial "la nuova certificazione Top Employers conferma la validità delle politiche di human resource finalizzate a valorizzare le potenzialità dei collaboratori, mettendoli in condizione di dare il meglio di sé. Grazie a questo impegno, da sempre priorità per Novartis, disponiamo di risorse professionali capaci di rispondere in modo efficace alle esigenze del mondo della salute italiano".

Alla base dei riconoscimenti ottenuti, c'è l'impegno, condiviso da tutte le società del Gruppo Novartis in Italia, a costruire un ambiente di lavoro multiculturale e inclusivo, attento al benessere dei dipendenti e in grado di favorire la loro crescita professionale, facendo leva in particolare su un forte orientamento all'innovazione.

A ulteriore conferma di questo impegno è giunta recentemente la concessione a Novartis anche della certificazione Family Audit, standard che aiuta le aziende a favorire un efficace equilibrio tra gli interessi dell'organizzazione e quelli dei dipendenti. Tra i progetti più interessanti sviluppati da Novartis in quest'ambito c'è una specifica attività formativa offerta ai collaboratori con figli già prossimi all'età adulta per aiutarli a sostenere l'ingresso di questi ultimi nel mondo del lavoro, che oggi avviene in condizioni naturalmente molto diverse da quelle sperimentate anni addietro dagli stessi collaboratori.

Esplicitamente a favore della salute e del benessere psicofisico dei collaboratori va BeHealthy, un programma di educazione e prevenzione, che si sviluppa nell'arco dell'intero anno e che comprende numerose iniziative di sensibilizzazione sanitaria, campagne di screening, incontri di approfondimento, informazione sui corretti stili di vita.

In Novartis, la crescita professionale dei dipendenti è sostenuta, oltre che da un'intensa e costante attività formativa il più possibile personalizzata, anche dal loro coinvolgimento in progetti che permettono di interagire in modo dinamico con i principali interlocutori dell'azienda. Particolarmente interessante, a questo proposito, è Incubator for Build, che promuove l'ideazione e la realizzazione, in stretta collaborazione con medici e pazienti, di progetti innovativi nell'ambito della formazione medico-scientifica a beneficio dei pazienti, con il supporto delle più avanzate tecnologie digitali.