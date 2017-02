Nasce Aiwa, l'associazione del welfare aziendale

Milano, 10 feb. (askanews) - I primi nove operatori nel campo dei servizi di welfare aziendale hanno costituito Aiwa, Associazione Italiana Welfare Aziendale. I fondatori sono le società Aon Hewitt, Cir-food, Day, Easy Welfare, Edenred, Eudaimon, Mercer, Sodexo, Willis Towers Tatson, che rappresentano oltre il 90% di questo particolare mercato, in forte espansione dopo le novità normative introdotte dalle leggi di stabilità 2016 e 2017.

L'Associazione promuoverà la cultura del welfare e del wellness delle persone in azienda, accompagnando il corretto sviluppo di una delle più moderne leve di valorizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, di incremento della competitività aziendale. Aiwa si candida ad essere l'interlocutore privilegiato di istituzioni, politica e parti sociali per l'individuazione delle soluzioni legislative, amministrative e pattizie favorevoli alla maturazione condivisa delle politiche di welfare attivabili in ogni luogo di lavoro.

A guidare l'associazione enlla prima fase disviluppo sarà Emanuele Massagli, presidente di Adapt e docente di Pedagogia del Lavoro e di Welfare della Persona all'Università degli Studi di Bergamo.