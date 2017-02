Mobilità elettrica, Realacci: l'Italia è protagonista della sfida

Roma, 15 feb. (askanews) - "Anche quando sembra che manchino le politiche, il coordinamento, in Italia c'è tantissima società, tantissima economia che si muove: imprese, centri di ricerca, e in questo la prospettiva della mobilità elettrica è fondamentale per far respirare le nostre città, ovviamente assieme al trasporto pubblico, alle piste ciclabili, all'azione sul riscaldamento domestico". Lo ha sostenuto, in occasione della presentazione dello studio "100 Italian e-mobility stories" realizzato con Enel, il presidente della Fondazione Symbola e della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci.

"Tutto questo è fondamentale per combattere i mutamenti climatici - ha aggiunto Realacci -. Il motore elettrico è un motore molto più efficiente di quello tradizionale e soprattutto se l'energia viene da fonti rinnovabili il vantaggio è molto grande. L'Enel ha scelto con nettezza di andare in questa direzione, ma questo studio dimostra che ci sono in Italia almeno 100 soggetti che si stanno analogamente muovendo e che possono rendere il paese protagonista di questa sfida del futuro che è una sfida anche economica e tecnologica".