Domani a Roma al Cnr tavola rotonda su diritto umanitario

Volume su Flavia Lattanzi ex giudice per Ruanda ed ex Jugoslavia

Roma, 20 feb. (askanews) - 'L'eredità dei Tribunali per la ex-Jugoslavia ed il Ruanda per lo sviluppo della giustizia penale internazionale e il diritto internazionale umanitario'. E' il tema al centro di una tavola rotonda organizzata dal Cnr a Roma, domani alle ore 14,30, che prende le mosse da un impegnativo volume che raccoglie articoli che si occupano di diritti umani, diritto internazionale umanitario, diritto penale internazionale e assistenza umanitaria, diritto internazionale in materia di protezione dell'umanità.

Questi sono gli argomenti a cui Flavia Lattanzi, in onore del quale è pubblicato il volume, ha dato un contributo eccezionale, prima come professoressa presso le Università di Pisa, Sassari, Teramo e Roma Tre, poi come giudice ad litem presso il Tribunale internazionale per il Ruanda e il Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia, in nome della ferma convinzione che il rispetto dei diritti umani è un requisito indispensabile per la pace durevole e in nome dell'idea che gravi violazioni dei diritti umani, compreso il rifiuto di fornire assistenza a popolazioni in difficoltà, possono comportare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

Alla tavola rotonda, introdotta da Giuseppe Palmisano, interverranno Sergio Marchisio, Giuseppe Nesi, Gabriella Venturini e Flavia Lattanzi. A seguire, Valeria Santori, David Donat Cattin, Pia Acconci, Antonio Marchesi presenteranno il volume.