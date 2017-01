Costa Crociere Foundation: bando per progetti sociali da sostenere

Milano, 10 gen. (askanews) - Per il terzo anno consecutivo, Costa Crociere Foundation ha dato il via in questi giorni al bando - riservato a organizzazioni non profit impegnate nella assistenza alle comunità attraverso iniziative innovative e sostenibili - per la selezione annuale di progetti sociali da sostenere. Sino al 5 febbraio 2017, o al raggiungimento del limite massimo di 200 proposte, le organizzazioni non profit che operano in Italia in ambito sociale potranno partecipare alla selezione inviando il proprio progetto tramite la sezione "Bando 2017" del sito web ufficiale della Fondazione (www.costa-crociere-foundation.com). Le proposte saranno esaminate da un comitato consultivo, composto da esperti del settore, mentre la scelta finale dei progetti da sostenere sarà effettuata dal consiglio direttivo della Fondazione.

Nel Bando 2017 la Fondazione intende concentrarsi sulla lotta alle principali cause di povertà ed esclusione sociale. Per questo motivo saranno privilegiati progetti nelle seguenti aree: Women empowerment, attraverso la creazione di percorsi che consentano alle giovani donne di accrescere ed esprimere il proprio potenziale; Educazione, formazione o training dedicati ai NEETS; Assistenza al soddisfacimento dei bisogni di base quali, ad esempio, il diritto ad avere una casa, la garanzia di un pasto e la salvaguardia dei diritti primari della persona.

Costa Crociere Foundation è un'organizzazione indipendente, il cui obiettivo è quello di migliorare le condizioni sociali e ambientali delle comunità in Italia, Paese in cui Costa Crociere è nata e dove ha la sede principale, e negli altri Paesi in cui la Compagnia opera. Nel perseguire questo obiettivo, che oggi si declina nella gestione di 17 progetti, la Fondazione valorizza le risorse messe a disposizione dalla Compagnia e dai suoi partner.