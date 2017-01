Cooperazione internazionale: la guida Sodalitas per imprese e ong

Milano, 17 gen. (askanews) - Imprese private e organizzazioni non governative insieme per realizzare progetti di cooperazione internazionale: la legge di riforma sulla cooperazione del 2014 ha reso possibile questa importante opportunità; e oggi Sodalitas - la Fondazione che raccoglie oltre cento imprese leader italiane impegnate su progetti di Sostenibilità e Csr - ha realizzato la prima "Guida alla partnership" per aiutare imprese e ong ad orientarsi nei diversi percorsi che conducono alla realizzazione dei progetti di aiuto e sviluppo.

Adriana Spazzoli, presidente di Fondazione Sodalitas, spiega così obiettivo della pubblicazione e a chi è destinata: "Prima di tutto alle aziende - dice - Le aziende spesso si muovono con la buona volontà, ma prive spesso di una guida per essere certi di individuare il modo corretto di procedere. E anche alle organizzazioni non governative che devono forse sempre più imparare a lavorare con le aziende, quindi non sentirsi da un'altra parte, ma trovando un punto di incontro".

E punti di incontro, trattandosi di partnership non possono essere che reciproci vantaggi, come previsto dallo spirito della Riforma sulla Cooperzione. Vantaggi per le imprese che, collaborando con le ong, possono generare un valore economico misurabile entrando in nuovi Paesi o qualificandosi nel sistema di relazioni in quelli dove già operano. Vantaggi per le ong che collaborando con le imprese possono generare valore sociale con maggiore efficacia, incidendo di più sui bisogni delle popolazioni. "Non bisogna avere un senso di paura a parlare e individuare dei vantaggi - prosegue Spazzoli - Sia le aziende private, sia le ong devono trarre dei vantaggi, altrimenti i loro sarebbero solo degli interventi di sostegno umanitario, che non sono sufficienti. La guida dà delle indicazioni e individua anche un campo entro il quale ci si può muovere, senza sbagliare, di lavoro comune".

La "Guida alle partnership di cooperazione internazionale" - presentata a Milano nel corso di un convegno in Assolombarda - suggerisce agli attori coinvolti i principali passi del percorso di ideazione e definizione del progetto attraverso l'analisi dell'opportunità dell'iniziativa in risposta a un bisogno locale, la valutazione e la scelta del partner locale e la valutazione del rischio. Offre poi indicazioni concrete utili a delineare la gestione del progetto in partnership, attraverso la definizione di una governance e la stesura di un piano esecutivo che preveda un piano di comunicazione, il monitoraggio costante, il reporting e la valutazione dell'impatto sociale, aspetto particolarmente importante nella cooperazione internazionale.

Infine fornisce punti di riferimento e indicazioni che aiutino le ong e i loro consorzi ad essere più competitivi nell'accesso ai bandi e ai canali di finanziamento della cooperazione.

La "Guida alle partnership di cooperazione internazionale" è stata realizzata da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ABB, Bracco, Intesa Sanpaolo, Italcementi, MM, Pirelli, Syngenta, per quanto riguarda le imprese; e con le ong: Acra, AOI, Cesvi, Cini, Coopi, Link2007, Oikos.

I contenuti della Guida sono stati illustrati nel corso del convegno a Milano, in Assolombarda, dedicato alla convergenza imprese-ong nella cooperazione internazionale, al quale hanno partecipato, tra gli altri, oltre ad Adriana Spazzoli, Pietro Sebastiani direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero Affari Esteri, Laura Frigenti direttrice Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo, Bernardo Bini Smaghi responsabile Cooperazione internazionale di Cassa Depositi e Prestiti.