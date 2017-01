Cooperazione e fotografia nella mostra "In un vortice di Polvere"

Roma, 13 gen. (askanews) - Dieci anni di racconti della reporter Annalisa Vandelli selezionati dai curatori Tatiana Agliani e Uliano Lucas e distillati in sessanta fotografie e lo slide show: è "In un Vortice di Polvere", mostra fotografica alla Galleria 28 di Piazza di Pietra a Roma visibile fino al 27 febbraio.

Realizzata grazie alla direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, che ha consentito l'utilizzo dei materiali fotografici realizzati nell'ambito di missioni da essa promosse e con il contributo di BPER Banca, main sponsor dell'iniziativa, la mostra racchiude il senso della cooperazione italiana, grazie agli scatti di Annalisa Vandelli, scrittrice e fotoreporter che lavora come freelance soprattutto in zone di emergenza e paesi cosiddetti "in via di sviluppo", dall'Etiopia a El Salvador.

Le fotografie sono accompagnate da testi, ai quali il visitatore può accedere tramite QR code, che non solo richiamano racconti ma parlano allo spettatore di attimi rivelatori dove l'essere umano è rimesso al centro, seppure oppresso da un sistema economico e tecnocratico che emargina e prostra l'umanità stessa. La mostra propone anche un libro d'autore, ispirato all'agenda che ha accompagnato per questi dieci anni la reporter, con fotografie, testi letterari e appunti scritti a mano.