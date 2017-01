Cnh crede nell'Internet of Things per l'agroalimentare

Roma, 16 gen. (askanews) - Cnh Industrial sta incrementando il proprio impegno nel campo dell'agricoltura sostenibile partecipando ai lavori di un consorzio europeo denominato "the Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020)", il cui obiettivo è incentivare l'adozione su ampia scala di tecnologie dell'IoT (Internet of Things) all'interno della filiera agroalimentare europea. Il progetto, della durata di quattro anni, è stato lanciato lo scorso 1 gennaio ed è nato sotto l'egida di un'iniziativa patrocinata dalla Commissione Europea e denominata "Alleanza per l'Innovazione dell'IoT (Aioti)".

Il consorzio IoF2020 - si legge in una nota - unisce 71 partner provenienti da 16 Paesi ed è coordinato dall'Università e Centro di Ricerca di Wageningen (Paesi Bassi). In linea con la strategia Horizon 2020, questo progetto da 30 milioni di euro, co-finanziato dall'Unione Europea, si pone l'obiettivo di indagare le possibilità di implementazione e di utilizzo dell'IoT nel settore agroalimentare europeo.

"L'idea di oggetti intelligenti connessi tra loro suscita un crescente entusiasmo, ma l'adozione di tali sistemi in Europa è ancora relativamente bassa. Il ruolo del consorzio IoF2020 consiste nell'evidenziare le sfide che il settore agricolo ha di fronte, e nel cercare soluzioni per facilitare la sua espansione", spiega la società.

A tale scopo il progetto accende i riflettori su 19 casi d'uso in tutta Europa e cerca di fornire soluzioni per cinque aree del settore agroalimentare: coltivazione cerealicola, lattiero-caseario, carni, orticoltura e frutticoltura, prendendo in considerazione le esigenze e le sfide specifiche di ciascun ambito. Le tecnologie dell'IoT verranno esaminate unitamente al loro impatto sociale, con l'obiettivo di mettere meglio a fuoco tutte le potenzialità di adozione.