Advantage Financial, l'impronta ecologica per crescita economia

Roma, 30 gen. (askanews) - Quale impronta ecologica per la crescita economica? Se ne è discusso oggi a Roma, presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati. A fare da filo conduttore, come hanno riconosciuto molti dei partecipanti, ancora una volta l'enciclica di Papa Francesco "Laudato Sì". Con "Advantage ecological footprint for economic growth", questo il titolo del convegno aperto da Barbara Degani, sottosegretario del ministero dell'Ambiente, e moderato da Paolo Messa, direttore del Centro Studi Americani, che ha in particolare affrontato un tema di strettissima attualità: se il presidente Trump ha infatti parlato del declino di un certo "ambientalismo", va fortemente accreditandosi l'idea di una impronta ecologica che può invece irrobustire la crescita economica.

Anzi, come è emerso dall'appuntamento alla Sala del Cenacolo, l'economia sostenibile è ormai l'unica via possibile. Ad introdurre il forum, dedicato alla sostenibilità finanziaria e patrocinato dal ministero dell'Ambiente, Francesco Confuorti, presidente di Advantage Financial. "In tema di green finance e di rating ambientale - ha evidenziato Confuorti - siamo stati pionieri in Italia, convinti che proprio la sostenibilità, guardando ad esempio a progetti B2B in Africa, sia oggi la direzione da seguire per la stessa leadership economica".

Tra gli altri è intervenuto il portavoce dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis), l'economista Enrico Giovannini, che ha ricordato come le curve di collasso del sistema economico mondiale identificate già nel 1972 dal Club di Roma, indicassero nel 2030 il punto di rottura con 8 miliardi di abitanti sul pianeta. "Discorsi da allora dipinti come fantasie da media e politica - ha aggiunto Giovannini - ma fortunatamente sono le imprese che se ne stanno accorgendo, provando ad intercettare una opportunità di business come poche prima". Rispetto quindi all'agenda 2030 delle Nazioni Unite, ed ai suoi 17 obiettivi, Giovannini ha segnalato come "l'Italia non sia avviata su un sentiero di sostenibilità", annunciando per domani mattina l'avvio da parte di Asvis di incontri al Senato con gli 8 principali partiti italiani, "al fine proprio di verificare cosa stanno inserendo di questi temi nei loro programmi elettorali".

Nel programma infine ulteriori contributi sono arrivati da personalità come il professor Pierre André Chiappori, celebre docente di economia alla Columbia University di New York, e Carole Kariuki, presidente del Kenya Private Sector Alliance.