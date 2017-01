Trasporti, Delrio: nel 2017 un piano da 4,5 miliardi

Roma, 5 gen. (askanews) - Nel 2017 le priorità saranno i pendolari e il potenziamento dei trasporti pubblici locali, "un piano da 4,5 miliardi di euro". Lo dice il ministro delle infrastrutture, Graziano Delrio, in una intervista al quotidiano Il Messaggero.

"Ci siamo posti il problema già nel 2016 e abbiamo a disposizione, come cofinanziamenti agli enti locali, 700 milioni di euro. Ora siamo pronti per il decreto che permette di mandare a gara l'acquisto di autobus in quote regionali per un valore di oltre 3,7 miliardi, previsti dalla legge di Stabilità 2017, dal 2019 al 2033. Quindi quasi 4,5 miliardi di euro per il più grande ricambio di mezzi pubblici mai fatto finora in Italia", spiega Delrio.

"Nel 2016 abbiamo messo molte scelte per infrastrutture e trasporti sulla buona strada. Penso ai corridoi europei come l'Alta Velocità Napoli-Bari e alle opere transfrontaliere come i tunnel del Brennero e il Terzo Valico. Nel 2017 aprirà la stazione per l'Alta velocità di Afragola. Tra le opere principali di Anas, che ha appena completato la Quadrilatero, ci saranno la Jonica e la manutenzione straordinaria della Orte-Mestre", sottolinea il ministro.