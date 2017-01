Ryanair, nel 2016 trasportati 117 milioni di passeggeri. E' record

Roma, 4 gen. (askanews) - La compagnia low cost irlandese Ryanair ha trasportato nel 2016 117 milioni di passeggeri, registrando un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Lo ha comunicato oggi un portavoce della compagnia aerea.

Ryanair, numero uno in Europa, ha così battuto il suo precedente record di 101,4 milioni di passeggeri registrato nel 2015, grazie - ha spiegato il portavoce - ad una combinazione di basse tariffe, nuove rotte e basi operative e miglioramenti apportati al servizio clienti.

Dall'Inghilterra deriva il 26% del fatturato della compagnia, che qui si aspetta un rallentamento nella crescita dei ricavi a causa della Brexit: "Dopo il risultato del referendum sulla Brexit cercheremo il prossimo anno di trasferire le potenzialità di crescita dal Regno Unito agli aeroporti dell'Unione europea", ha spiegato il portavoce -. Ci aspettiamo che il tasso di crescita in Uk si riduca dal 15 per cento del 2016 al 6% di quest'anno".

Di recente Ryanair ha inaugurato nuovi servizi in Lussemburgo e a Toulouse-Blagnac, in Francia, ed è in procinto di aprire una mezza dozzina di nuove basi, in particolare in Germania e in Europa orientale.

La compagnia, che sta cercando di puntare anche sulla clientela business, prevede di trasportare 119 milioni di clienti nel corso dell'esercizio 2017, e 130 milioni l'anno successivo.

