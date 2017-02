Psa lancia app car sharing, aggrega 20 operatori, anche in Italia

Roma, 2 feb. (askanews) - Il gruppo Psa Peugeot Citroen ha lanciato una app sul car sharing, battezzata Free2Move e che consente di accedere a aggregare su una piattaforma unica i servizi di una ventina di operatori (come Car2go). L'applicativo per smartphone è già disponibile e funzionante su diverse città in Italia, Germania, Austria, Svezia e Regno Unito e, secondo quanto recita un comunicato, a breve sarà lanciata anche in Francia, Spagna e Belgio.

Disponibile su App Store, Play Store e Windows Phone concretizza, si legge, il progetto del gruppo di diventare un player di primo piano su questi servizi di mobilità, che nei prossimi 10 anni dovrebbero vedere il numero di utenti moltiplicarsi per 4,5 volte.