Metro C, online il nuovo portale sull'opera con diretta sui lavori

Roma, 13 gen. (askanews) - E' online da oggi metrocspa.it, il nuovo sito web di Metro C S.C.p.A., la società che sta realizzando la Linea C della Metropolitana di Roma.

Il portale, con una nuova veste grafica e una struttura completamente rinnovata, è stato pensato per informare in maniera chiara e trasparente tutti gli interlocutori (cittadini, enti locali, autorità di controllo, associazioni professionali, istituzioni e media) sulle caratteristiche dell'opera e sullo stato di avanzamento dei lavori.

Sul sito - spiega una nota - si trovano immagini aggiornate dei cantieri in costruzione e delle opere già ultimate, con la possibilità di vedere in tempo reale, grazie a delle webcam, l'avanzamento dei lavori della stazione Fori Imperiali e del cantiere delle "talpe" (le TBM, Tunnel Boring Machine) di Via Sannio. Presto arriveranno immagini anche dalle telecamere installate nei cantieri della Stazione Amba Aradam/Ipponio e dal cantiere di Piazza Celimontana.

Un'intera sezione del sito web è dedicata ai dati economici dell'opera. Nell'ottica della massima trasparenza, gli utenti possono infatti accedere alle informazioni relative ai costi contenuti nel Quadro Economico, all'entità delle varianti e al valore medio del costo al chilometro della linea.

Un elenco dettagliato dei principali scavi e ritrovamenti archeologici è contenuto nella sezione del sito "Archeologia e monumenti", in coerenza con i lavori di salvaguardia e valorizzazione di alcune meraviglie del sottosuolo romano previste dal progetto, anche attraverso il progetto Stazioni Museo, realizzato di concerto con la Soprintendenza Archeologica di Roma.

A completare il sito, una sezione dedicata alla partecipazione dei cittadini interessati allo sviluppo del progetto in cui è possibile inviare segnalazioni e partecipare alle numerose iniziative che Metro C organizza periodicamente sul territorio. È prevista inoltre l'apertura dei canali social (Twitter e Instagram) di Metro C, con aggiornamenti in tempo reale, news, curiosità sul progetto.

La Linea C è stata concepita per collegare il quadrante est con il quadrante nord-ovest della Capitale. A partire dal capolinea di Pantano, nel Comune di Montecompatri, allo stato attuale si sviluppa per 18 km lungo 21 stazioni.