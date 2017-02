Enel, Starace: con opportunità e-mobility Italia può fare l'Italia

Roma, 15 feb. (askanews) - "L'Italia in questo momento ha un'enorme opportunità, che se giocata bene può portarla a un ruolo di preminenza almeno in Europa".

Lo ha affermato l'Amministratore Delegato di Enel, Francesco Starace, in occasione della presentazione dello studio 100 Italian e-mobility stories realizzato con la Fondazione Symbola.

"La strada è lunga ma anche molto interessante, perchè l'intera catena del valore della mobilità elettrica è da scoprire e da ridisegnare - ha detto Starace -. In questo pensiamo di avere un grande ruolo, perchè siamo una grande azienda elettrica e chiaramente la parola elettrica associata all'automobile ci fa molto piacere, anche perchè come si vede l'Italia comincia a fare l'Italia, cioè a generare una serie incredibile di opportunità di aziende che non conoscevamo e che abbiamo scoperto".

Uno studio che "ci incoraggia a continuare in questa traiettoria, quindi a spingere l'infrastruttura per permettere all'auto elettrica di diventare una realtà normale e non soltanto un'avventura per alcuni, e mettere in condizione il mercato di fare il mercato, cioè di poter lavorare alla pari con il resto della mobilità e vedere quale delle tecnologie prevale".

Starace ha anche annunciato l'avvio di una divisione specifica sulla e-mobility, mentre in relazione al fondamentale sviluppo della tecnologia dei sistemi di accumulo, considerando in estrema sintesi l'auto elettrica "una "batteria su ruote", ha evidenziato "per i prossimi 5 anni un miglioramento stratosferico".