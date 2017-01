Dal 26 marzo al via i nuovi voli da Milano-Malpensa

Roma, 17 gen. (askanews) - Air France-Klm amplia la sua rete in Italia. A partire dal 26 marzo le due compagnie cominceranno a volare dall'aeroporto di Milano Malpensa oltre che da Milano Linate. Malpensa sarà l'undicesimo aeroporto italiano collegato agli hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Per la stagione estiva 2017, si legge in una nota, il gruppo Air France-Klm rafforzerà la sua presenza in Italia con più voli da Milano e Roma e due nuove rotte : Catania-Amsterdam e Cagliari-Amsterdam. Inoltre Air France e Klm, a partire dal 26 marzo, offriranno un servizio gratuito di limousine per l'aeroporto di Milano Malpensa a tutti i passeggeri di classe Business e La Première in viaggio verso destinazioni intercontinentali.

Da Milano Linate Air France continuerà ad operare due voli al giorno per Parigi-Charles de Gaulle e Klm continuerà ad operare un volo al giorno per Amsterdam Schiphol. Inoltre Air France opererà cinque frequenze tra Milano Malpensa e Parigi-Charles de Gaulle e Klm quattro frequenze tra Milano Malpensa e Amsterdam Schiphol. Tutti questi voli assicureranno, per chi parte da Milano, facili coincidenze per 260 destinazioni nel mondo collegate da Air France o Klm, anche grazie ai loro partner, con un tempo di trasferimento negli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle ed Amsterdam Schiphol inferiore alle quattro ore.Rispetto alla stagione invernale, il Gruppo Air France-Klm rafforzerà la sua presenza dagli aeroporti di Milano con un volo in più per Parigi e un volo in più per Amsterdam. A partire dalla stagione estiva 2017, Air France offrirà un volo in più al giorno da Roma Fiumicino a Parigi CDG, e Klm inaugurerà due nuove rotte: Catania-Amsterdam e Cagliari-Amsterdam.

«Questa riapertura di Milano Malpensa, il secondo aeroporto in Italia per numero di passeggeri, è un'opportunità per il Gruppo Air France-KLM per espandere la sua presenza nel Nord-Ovest dell'Italia, continuando ad operare da Milano Linate. Aumenteremo il numero di posti disponibili da Milano offrendo a più passeggeri la possibilità di volare con Air France e KLM e di approfittare del nostro network capillare», ha dichiarato Patrick Alexandre, Executive vice-president commercial, sales and alliances del Gruppo Air France-Klm.