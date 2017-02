Da Atr e dalla svedese Bra primo velivolo alimentato a biofuel

Roma, 1 feb. (askanews) - Passi in avanti nelle tecnologie antinquinamento nel trasporto aereo per Atr. La joint venture paritetica tra Alenia Aermacchi-Leonardo e Airbus ha infatti fatto volare un Atr 72-600 della compagnia regionale svedese Bra alimentato con carburante realizzato per il 45% con biofuel. Il velivolo, il primo con questa alimentazione per Atr, è decollato dallo scalo di Stoccolma-Bromma alla volta di Umeå.

La flotta Atr di Bra, si legge in una nota, è in grado di operare con ottime performance anche nella stagione invernale con condizioni metereologiche avverse. La compagnia svedese è molto impegnata sul fronte ambientale e a tale proposito ha iniziato a sostituire i velivoli Saab 2000 con i più efficienti ed ecologici Atr 72-600.

La produzione di biofuel dal legno è favorita dall'enorme superificie forestale svedese, circa il 50% dellintero territorio e si stima che la converisone completa del traffico regionale al biofuel inciderebbe solo sul 2% della superficie forestale. Nonostante i risultati ottenuti in questo campo, prosegue la nota, Atr continua ad investire nelle tecnologie ambientali.

Christian Clemens, Ceo di BRA, ha dichiarato: "in Svezia si sta dibattendo l'introduzione di una nuova tassa sull'aviazione avrà impatti minimi sulle emissioni e anzi rallenterà il percorso verso lo sviluppo di un'aviazione sempre più sostenibile. Un percorso ben avviato con l'Atr 72-600". Christian Scherer, Ceo di ATR, ha aggiunto: "La sfida che abbiamo di fronte oggi è ottenere una produzione su larga scala di bio-fuel a costi accessibili e allo stesso tempo riducendo fortemente l'impatto negativo sull'ambiente. La svedese bra può avvantaggiarsi della crescita della superficie forestale e delle tecnologie Atr per raggiungere il suo ambizioso obiettivo di dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2025.