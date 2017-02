Carpooling aziendale, Jojob: superato il milione di Km risparmiati

Roma, 9 feb. (askanews) - Grazie al carpooling aziendale è stato raggiunto e superato il primo milione di km risparmiati nei tragitti casa-lavoro. Lo comunica Jojob, il maggior player italiano di carpooling aziendale, che grazie alla sua applicazione mobile rende possibile la "certificazione" dei viaggi e del risparmio ambientale dei viaggi condivisi. Con il milionesimo km risparmiato si registrano anche 20.175 viaggi effettuati in condivisione certificati con la app di Jojob e 129 tonnellate di Co2 risparmiate.

Si tratta di "un risultato per il quale dobbiamo dire grazie alle oltre 100 aziende italiane di grandi dimensioni come Findomestic, Amazon, Ducati, Yoox, Net-a-Porter Group, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Unicoop Firenze, Luxottica, Salvatore Ferragamo, Reale Group e Ovs, che da sempre - ha commentato Gerard Albertengo, fondatore di Jojob - hanno creduto nella condivisione e nel risparmio ambientale, dimostrandosi disponibili ad intraprendere un percorso rivolto alla sostenibilità e al benessere dei dipendenti. Questa partecipazione ha portato nel solo 2016 ad evitare per i soli tragitti casa-lavoro 646.900 km e a risparmiare oltre 105 tonnellate di CO2".

A compiere il viaggio effettivo del milionesimo km risparmiato dall'attivazione del servizio è stato un equipaggio composto da tre viaggiatori, due ragazzi e una ragazza, dell'Automotive Lighting Italia, azienda insediata nel Carnia Industrial Park, il primo consorzio industriale che a livello nazionale promuove il servizio di carpooling aziendale per il personale delle 200 aziende di piccole, medie e grandi dimensioni insediate nelle aree di sua competenza.

Il Carnia Industrial Park ha attivato Jojob a novembre 2016, coinvolgendo oltre 3.500 dipendenti ottenendo numeri incoraggianti: "In occasione del milionesimo Km abbiamo quantificato 641 viaggi condivisi e 11.962 Km percorsi in condivisione da equipaggi di due o più lavoratori, che hanno permesso di risparmiare l'emissione di 808,50 Kg di Co2", commenta Danilo Farinelli, direttore del Carnia Industrial Park.