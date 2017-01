Anas: nel 2016 traffico in crescita, su tutta la rete +2,45%

Roma, 16 gen. (askanews) - Il 2016 è stato un anno di crescita per il traffico sulla rete stradale e autostradale di oltre 26mila chilometri gestita da Anas. L'indice di mobilità rilevata dell'osservatorio del traffico, analizzato lungo le infrastrutture principali, ha registrato un incremento del 2,45% dei veicoli totali rispetto all'anno precedente, nonostante la diminuzione delle percentuali nell'ultima fase dell'anno. Dicembre ha infatti registrato un meno 5% sui veicoli totali a paragone con lo stesso mese dell'anno precedente, mentre i veicoli pesanti si fermano ad un calo del 4%.

Scomponendo i dati per le macroaree e confrontandoli con il 2015, l'anno appena concluso ha portato a un 1,6% in più al Nord, quasi un più 1% al Centro Italia e un più 3,5% al Sud. Sfiora invece un più 2% la Sardegna e raggiunge un picco del 5,6% la Sicilia. Sul fronte del segmento dei veicoli pesanti, l'indice rileva un incremento sull'intera rete viaria del 4%, così suddiviso all'interno delle macroaree e delle due isole maggiori: al Nord con un +0,2%, al Centro e in Sardegna sfiora un +2%, al Sud sale al 6,4%, in Sicilia vola all'11,2%.

La Sicilia ha offerto sempre dati molto positivi e interessanti nell'intero arco dell'anno; ad esempio, per il segmento dei mezzi pesanti, ha registrato un incremento del 18% a giugno e del 17,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dove è stata determinante la riapertura della carreggiata in direzione Palermo dell'autostrada A19 "Palermo-Catania".

Altri esempi significativi di aumento del volume di traffico legati a nuova viabilità nel corso del 2016 hanno riguardato le regioni Marche e Umbria che, con l'apertura al traffico del 28 luglio della strada statale 77 "della Val di Chienti" (direttrice Foligno-Civitanova Marche), ha registrato rispetto al 2015 un incremento di 3.000 unità al giorno sia nei mesi di agosto che di settembre. L'arteria più trafficata della rete Anas è stata costantemente il Grande raccordo anulare di Roma, dove per esempio giovedì 22 dicembre ha registrato il passaggio di 165.839 veicoli.