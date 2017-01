Ala si aggiudica uno degli Uk-Italy Business Awards

Roma, 27 gen. (askanews) - ALA - Advanced Logistics for Aerospace si è aggiudicata uno degli UK-Italy Business Awards, assegnati dal Dipartimento del Commercio internazionale britannico. "ALA - si legge su Formiche.net - è stata scelta tra numerosi concorrenti grazie ai suoi investimenti nel mercato britannico, che hanno apportato know-how, competenze specifiche e nuove opportunità di lavoro. In particolare nel 2016 ALA ha acquisito il gruppo anglo-francese Stag e le sue controllate, Spectech UK, Spectech France, Spectech US e ACES. Dall'inizio di quest'anno poi tutte le aziende controllate, comprese quelle del gruppo STAG, operano nei mercati di tutto il mondo con un unico brand globale: ALA - Advanced Logistics for Aerospace".

L'azienda opera nella distribuzione e nella fornitura di logistica avanzata e servizi di supply chain e offre soluzioni innovative per l'industria aerospaziale. Ha la sua sede principale a Napoli, con centri logistici e società operative in Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Gli UK-Italy Business Awards, prosegue il sito web, "vengono assegnati ad aziende ed individui che, con i propri investimenti, si sono distinti per la capacità di crescere e fare business nel Regno Unito. La cerimonia di premiazione è stata organizzata dal Dipartimento britannico per il Commercio Internazionale e il Consolato Generale Britannico di Milano, in collaborazione con Borsa Italiana - London Stock Exchange Group".

"La presenza da protagonista nel mercato britannico è parte fondamentale del nostro piano strategico per il 2020, a prescindere dalla Brexit. Questo premio ci conferma che siamo sulla strada giusta", ha commentato il ceo di ALA Roberto Scaramella, che ha poi aggiunto: "Un riconoscimento prestigioso che ci spinge ad esplorare altre opportunità, tanto che abbiamo appena aperto un nuovo ufficio in Texas e stiamo per avviare le operazioni commerciali in Cina".