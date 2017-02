Air France, l'hub di Paris-Charles de Gaulle festeggia 20 anni

Roma, 16 feb. (askanews) - Air France festeggia i 20 anni di attività del suo hub di Paris-Charles de Gaulle, che oggi vede circa 6.000 dipendenti di Air France che ogni giorno assistono i 100.000 passeggeri dei 25.000 collegamenti settimanali operati in questo hub.

Per Air France, "animato dalla digitalizzazione dell'esperienza del cliente, dalla modernizzazione degli spazi e delle infrastrutture, dall'evoluzione dei servizi su misura per ogni passeggero e dal ventaglio di offerte proposte da SkyTeam e Paris Aéroport, l'hub Air France di Paris-Charles de Gaulle risponde alla ricerca dell'eccellenza e alle ambizioni strategiche della compagnia". "L'esperienza digitale del cliente di Air France, dalla prenotazione del volo al suo percorso all'interno di Paris-Charles de Gaulle, è di esempio per il settore del trasporto aereo e dei viaggi - continua la compagnia francese -. In ogni tappa del suo percorso, il cliente è accompagnato da soluzioni digitali semplificate e intuitive: 247 terminali di Self Check-in, per stampare la propria carta d'imbarco o l'etichetta del bagaglio risparmiando tempo; 58 banchi automatici di deposito bagagli per lasciare il proprio bagaglio in 30 secondi; 56 gate d'imbarco "self boarding", che consentono di imbarcare in 12 minuti i 178 passeggeri di un Airbus A320; 2.500 tablet a disposizione del personale di terra di Air France per fornire al cliente una riposta rapida e personalizzata, in qualunque punto dell'aeroporto si trovi".

Inoltre, Air France offre ai propri clienti una Wi-Fi riservata all'interno di tutte le sue lounge. L'hub Air France di Paris-Charles de Gaulle, riconosciuto come il più potente d'Europa, registra numeri record: 1.000 arrivi e partenze ogni giorno; 59.431 minori non accompagnati partiti da Paris-Charles de Gaulle nel 2016; 100.000 bagagli gestiti ogni giorno; 40 milioni di clienti che ogni anno scelgono l'hub di Paris-Charles de Gaulle; 320 destinazioni in 114 paesi, operati dal gruppo Air France-KLM; 7 lounge Business e una lounge La Première messe a disposizione dei clienti Air France.