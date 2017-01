Roma, 19 gen. (askanews) - Vega si prepara alla sua prima missione dell'anno, il lancio di Sentinel-2B del sistema europeo di osservazione della Terra Copernicus previsto per il prossimo 7 marzo. La 'sentinella' è arrivata nello spazioporto di Kourou nella Guyana francese dove ha iniziato i controlli pre-volo e sempre nella base di lancio si trova anche il lanciatore leggero dell'italiana Avio che attende di essere posizionato sulla rampa.

Sentinel-2B raggiungerà così Sentinel-2A, portata in orbita nel giugno 2015 sempre dal Vega. Dalle foreste ai ghiacciai, dai campi coltivati fino ad arrivare al dettaglio delle singole foglie: Sentinel-2B effettuerà direttamente dallo spazio un monitoraggio costante dello stato di salute del nostro pianeta. Offrendo per la prima volta al programma Copernicus una visione della Terra a colori e in altissima definizione, il nuovo satellite combinerà la tecnologia high-res con nuove capacità di osservazione multispettrale in 13 diverse lunghezze d'onda. Oltre a monitorare le zone verdi della Terra, la coppia di Sentinel-2 fornirà anche preziose informazioni sull'inquinamento dei laghi e dei mari vicino alle coste e offrirà un aiuto importante nella gestione dei disastri naturali.

Per Arianespace, il 2017 si presenta un anno denso di missioni. Dodici quelle programmate dalla società : 7 con il lanciatore pesante Ariane 5, 2 con il lanciatore medio Soyuz e 3 con il Vega, categoria leggera. Dei dodici lanci schedulati, ben 6 sono previsti tra fine gennaio (il 27 la prima missione del 2017 con la Soyuz) e la seconda metà di aprile.