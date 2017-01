Spazio, su Titano nubi all'orizzonte. Forse in arrivo l'estate

Roma, 4 gen. (askanews) - Su Titano, la più grande luna di Saturno, sono tornate le nuvole, sparite dopo una forte tempesta qualche anno fa. Nuvole - visibili grazie alla sonda Cassini-Huygens - che potrebbero annunciare l'arrivo dell'estate.

I temporali su Titano - si legge su Media Inaf, il notiziario online dell'Istituto nazionale di astrofisica - non somigliano a quelli terrestri. Nubi di metano si addensano seguendo i cicli stagionali e coprono i vasti oceani di idrocarburi che formano la superficie di uno degli oggetti più interessanti del Sistema solare.

La sonda Cassini-Huygens studia da un decennio i diversi fenomeni meteorologici di questa luna e finalmente le nuvole sono tornate a popolarne le latitudini più settentrionali (il banco di nubi è grande circa 5150 chilometri).

Non si sono viste nuvole per quattro anni (dal 2010 al 2014). Ora hanno fatto il loro trionfale ritorno, anche se in numero sensibilmente minore rispetto alle aspettative dei ricercatori, che studiano con attenzione i fenomeni temporaleschi su Titano per capire meglio ciò che accade sul pianeta Saturno. Negli ultimi anni, però, i cieli tersi e sgombri di nubi sono stati una sorpresa.

L'immagine riportata (5 chilometri per pixel) è stata scattata dalla NAC (narrow-angle camera) di Cassini da 878mila chilometri di distanza lo scorso 29 ottobre, usando un filtro spettrale che permette di catturare il vicino infrarosso.

Le nubi di Titano erano sparite dopo una grande tempesta nel 2010 (almeno questa è l'ipotesi più probabile in mano agli scienziati). Un monitoraggio continuo, grazie agli strumenti della missione di Nasa/Esa/Asi, - conclude Media Inaf - dovrebbe aiutare a determinare se l'aspetto delle nuvole segna l'inizio dell'estate su Titano - l'innalzamento delle temperature a nord favorisce l'insorgere di sistemi nuvolosi come questo - o se si tratta solo di un evento isolato.