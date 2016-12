Roma, 28 dic. (askanews) - L'aurora boreale vista dallo spazio. E' quanto ritrae una fotografia scattata il 22 dicembre scorso da Suomi NPP, un satellite meteo dell'agenzia scientifica Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) facente capo al Dipartimento Usa del Commercio, in orbita polare ad oltre 830 km di altitudine. L'immagine, scattata in banda DNB - la day-night band - tramite lo strumento VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer), è stata catturata appena poche ore dopo il solstizio d'inverno, quando un'abbondante massa di particelle energetiche provenienti dal Sole ha colpito il campo magnetico che circonda la Terra. È stato un flusso di vento solare abbastanza intenso da produrre lo spettacolo dell'aurora boreale nei cieli sopra il Canada settentrionale.

Il fenomeno - spiega Media Inaf, il notiziario dell'Istituto nazionale di Astrofisica - si è esteso fino a coprire aree, quali British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nunavut e i Territori del Nord Ovest, che di solito si trovano al di fuori dell'ovale aurorale.

La banda DNB - spiega ancora Media Inaf - permette di rilevare deboli segnali di luce, come quelli emessi dalle aurore polari, dalla luminescenza notturna, dalle fiaccole a gas e dalla luce della luna riflessa. In questo caso, le emissioni di luce diffusa rilevate dal sensore sono quelle prodotte quando le particelle energetiche provenienti dalla magnetosfera terrestre sono piovute sui gas dell'alta atmosfera.

La collisione del vento solare con la magnetosfera del nostro pianeta accelera infatti le particelle intrappolate nello spazio attorno alla Terra, come nelle fasce di van Allen. Queste particelle vengono spinte verso l'alta atmosfera - ad altitudini comprese fra i 100 e i 400 Km - dove, eccitando le molecole di ossigeno e di azoto, inducono l'emissione di fotoni: gli stessi che vediamo sotto forma di aurore, veli luminosi e colorati che danzano in cielo.