Spazio, il 14 gennaio il prossimo lancio per il razzo Falcon 9

New York, 9 gen. (askanews) - Condizioni meteorologiche avverse hanno ritardato al più presto al 14 gennaio la ripresa dei voli del razzo Falcon 9 della società americana SpaceX, bloccato a terra dall'incidente avvenuto a settembre.

SpaceX prevedeva di lanciare lunedì, dalla base aerea di Vandenberg, in California, piccoli satelliti per la comunicazione mobile della società Iridium. "Il lancio è rinviato a causa dei forti venti e delle piogge su Vandenberg", ha chiarito SpaceX, "Conflitti di calendario con altri lanci questa settimana fanno sì che la prossima possibilità di lancio per Falcon 9 sia il 14 gennaio".

SpaceX aveva precisato in un comunicato che la sua inchiesta sull'incidente del 1 settembre, avvenuto durante il rifornimento di carburante di uno dei motori, aveva evidenziato un malfunzionamento di uno dei tre contenitori di elio sotto pressione che si trovano all'interno della riserva di ossigeno liquido del secondo piano del razzo.

