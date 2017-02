Space economy, Ranzo (Avio): ruolo chiave dei lanciatori

Roma, 7 feb. (askanews) - Nella catena del valore della space economy, il ruolo chiave è affidato ai lanciatori spaziali europei in quanto tecnologia abilitante per l'accesso allo spazio.

Lo ha sottolineato Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio, intervenuto oggi al convegno sulla "Space Economy" tenutosi presso il Centro Studi Americani a Roma insieme ai ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, ricerca e università, Carlo Calenda e Valeria Fedeli.

"Il segmento dei piccoli satelliti segnerà la crescita maggiore nei prossimi anni" ha detto Ranzo "e la famiglia europea dei lanciatori, con Ariane e Vega, è la miglior risposta alle future necessità di lancio. Prova ne sia il fatto che già oggi i lanciatori europei sono leader al mondo per affidabilità e presenza sul mercato, con più clienti commerciali che istituzionali e più quota export che domestica."

"Auspico che l'Europa" ha concluso Ranzo "sfrutti ancora di più le proprie capacità di lancio per satelliti istituzionali, a beneficio di tutti gli stati membri dell'Unione."

I ministri hanno sottolineato le prestazioni e il grande successo di Vega, il vettore progettato e costruito da Avio per i satelliti medio-piccoli che ha realizzato 8 lanci consecutivi con successo dal suo volo inaugurale nel 2012, record storico a livello mondiale mai raggiunto da nessun nuovo lanciatore spaziale. Il prossimo volo è in programma tra un mese esatto, il 6 marzo, e Vega porterà in orbita il satellite dell'UE Sentinel 2B della costellazione Copernicus per l'osservazione delle terra.

Intanto Avio, sotto la guida di Ranzo, procede spedita verso la quotazione in borsa, prevista nel mese di marzo, diventando così la prima public company completamente dedicata al business dei lanciatori e con il management in prima linea nel ruolo di azionisti.

Il convegno, promosso dalle riviste Formiche ed Airpress, ha visto anche la partecipazione di Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Luigi Pasquali, Ceo Telespazio, Donato Amoroso, Ceo Thales Alenia Space Italia e Paolo Puri, Autorità nazionale responsabile per il PRS del Programma Galileo.