Scienza, ecco le ultime frontiere dei robot. Umanoidi e non solo

Roma, 31 gen. (askanews) - Robot umanoidi in grado di osservare l'ambiente, rapportarsi con l'uomo, utilizzare autonomamente oggetti. Robot ispirati alle piante, agli insetti, ai quadrupedi. Macchine che sempre più abitano i nostri stessi spazi, prestandosi a molteplici utilizzi nei più svariati campi. A chi è affascinato dagli sviluppi della robotica BrainCircle Italia offre l'opportunità di incontrare Giorgio Metta, vicedirettore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e membro del consiglio direttivo del euRobotics aisbl, l'organizzazione europea di riferimento per la ricerca nell'ambito della robotica, protagonista domani al Piccolo Eliseo di Roma di uno dei sei appuntamenti con "La Scienza e noi", iniziativa a ingresso libero che punta a spiegare al grande pubblico l'impatto sul nostro quotidiano delle più avanzate ricerche scientifiche e tecnologiche.

Domani, per "Robot. Se gli umanoidi assomigliano troppo agli umani", Viviana Kasam, giornalista e presidente di BrainCircle Italia, presenterà Giorgio Metta, uno degli scienziati più importanti in Italia, noto nel mondo intero per la sua attività nel campo della robotica. Metta è il "papà" di iCub, un piccolo robot intelligente progettato per apprendere da un punto di vista cognitivo, comportamentale e linguistico attraverso l'interazione sociale e l'esperienza individuale. iCub ha le dimensioni di un bimbo di cinque anni, è in grado di osservare l'ambiente che lo circonda, toccare e prendere le cose, scrivere il proprio nome, di ballare, di restare in equilibrio su una gamba sola. Durante l'incontro, Metta presenterà alcuni filmati del robot, accattivante come un personaggio dei cartoni animati, con i suoi occhioni da cucciolo: può imparare ad utilizzare autonomamente gli oggetti, a rapportarsi con gli esseri umani e gli altri robot e infine ad adattarsi al cambiamento dell'ambiente circostante.

L'attività di ricerca di Metta - autore insieme a Roberto Cingolani del libro "Umani e Umanoidi. Vivere con i robot" (Il Mulino) - si concentra sulla robotica biologicamente ispirata, e in particolare sulla possibilità di creare robot umanoidi che possano imparare dall'esperienza. IIT studia anche i problemi fondamentali dell'interazione fra esseri umani e robot (HRI-Human Robot Interaction), con lo scopo di rendere efficiente e sicura la cooperazione di umani e robot nello svolgimento di compiti di varia natura. In questo ambito ha sviluppato recentemente R1, il primo robot umanoide personale, a basso costo, che sarà prodotto in serie e sarà in grado di aiutare nelle faccende domestiche o nel lavoro da ufficio e più in generale in tutte quelle situazioni dove l'uomo avrà bisogna di assistenza cognitiva o fisica.

Non si parlerà solo di robot umanoidi, ma anche - spiega una nota - dei più recenti sviluppi dei robot ispirati alle piante (in grado di cercare l'acqua e misurare il PH nel terreno o di stabilizzare strutture in disequilibrio grazie all'apparato radicale), agli insetti (robot in grado di camminare sull'acqua, arrampicarsi sugli specchi, volare), ai quadrupedi (robot in grado di trottare su terreni accidentati e arrampicarsi come le capre): tutti in grado di interagire e essere controllati dall'uomo o da robot umanoidi.

Si stanno poi perfezionando esoscheletri robotici per le persone con deficit motori o in necessità di riabilitazione. Importantissime le applicazioni ne campo della medicina: dai robot con sistema a controllo remoto per le operazioni chirurgiche ai nanobot in grado di trasportare i farmaci direttamente e selettivamente alle cellule malate e di effettuare diagnosi precoci accuratissime.