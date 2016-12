Roma, 30 dic. (askanews) - Conto alla rovescia per le sfide interregionali delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 2017, competizione - giunta alla XV edizione - organizzata dalla Società Astronomica Italiana (SAIt), nell'ambito del protocollo d'intesa Miur-SAIt, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e sotto l'egida del Comitato di Coordinamento delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia.

La competizione, rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole italiane nati negli anni 2002 e 2003 (categoria junior) e negli anni 2000 e 2001 (categoria senior), ha visto la partecipazione di quasi 6000 ragazzi, appartenenti a 203 scuole sparse nella penisola, alla fase di preselezione che si è svolta il 2 dicembre.

Le giurie delle 10 sedi interregionali hanno completato l'analisi dei risultati trasmessi dagli insegnanti referenti e dai loro collaboratori - informa la SAIt - decretando l'ammissione alla gara interregionale di 848 studenti, suddivisi in 433 per la categoria Junior e 415 per la categoria Senior. Saranno loro a sfidarsi nella gara interregionale che si svolgerà simultaneamente in tutte le sedi interregionali in due giornate, il 14 febbraio 2017 per la categoria Junior e il giorno successivo per la Senior. La prova durerà due ore e mezza.

Le giurie interregionali e il Comitato Organizzatore Nazionale designeranno, entro il prossimo 3 marzo, i 40 ammessi alla Finale Nazionale che si svolgerà dal 4 al 6 aprile presso il Liceo "G. Aselli" di Cremona. L'elenco degli studenti vincitori delle Olimpiadi Nazionali di Astronomia è inserito nell'Albo Nazionale delle Eccellenze.