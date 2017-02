Nasa: scoperti sette esopianeti simili alla Terra

New York, 22 feb. (askanews) - Intorno a una piccola stella non troppo distante dal nostro sistema solare orbitano sette pianeti che hanno la stessa grandezza della Terra e potrebbero ospitare la vita. Lo ha annunciato a Nasa in una conferenza stampa molto attesa in corso in questo momento. La scoperta dà la possibilità agli scienziati di studiare la presenza di vita all'esterno del sistema solare. Dei sette pianeti, tre si troverebbero nella zona in cui può esistere la vita e potrebbero vere sulla loro superficie acqua allo stato liquido.

"Si tratta della prima volta che osserviamo così tanti pianeti di questo tipo intorno alla stessa stella", ha detto Michael Gillon, astronomo della University of Liege in Belgio. Gillon è a capo del team internazionale che sta studiando Trappist-1, la stella attorno alla quale orbitano gli esopianeti appena scoperti.