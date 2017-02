Esa, Vega: nel 2018 opportunità di volo per minisatelliti multipli

Roma, 24 feb. (askanews) - Vega, il lanciatore leggero europeo made in Italy, si prepara a dimostrare ancora una volta la sua versatilità portando in orbita nel 2018 satelliti leggeri multipli grazie al nuovo dispenser SSMS. Una nuova opportunità per il vettore progettato, sviluppato e realizzato da Avio attraverso la controllata ELV (70% Avio, 30% Agenzia spaziale italiana), studiato per trasferire in orbita bassa (tra 300 e 1500 km dalla Terra) satelliti di massa fino a 2000 kg.

A consentire al Vega di cimentarsi in questo tipo di missione - in programma nella seconda metà del 2018 - è appunto il suo nuovo versatile dispenser SSMS (Small Satellites Mission Service) che, spiega l'Agenzia spaziale europea, con il suo disegno modulare permette al lanciatore di aumentare la sua capacità fornendo opportunità di lancio per satelliti leggeri con una massa totale che va dal chilogrammo dei Cubesats ai 400 kg dei mini satelliti, con diverse alternative di configurazione e relative combinazioni attraverso il concetto di "condivisione di viaggio".

Una sfida che risponde alle richieste del mercato, sempre più interessato a portare in orbita nano e mini satelliti. Per questo l'Esa e la Commissione europea hanno deciso di tastare il terreno lanciando un "announcement of opportunity" (che si chiuderà il 31 marzo) rivolto ai potenziali clienti, sia organizzazioni del settore pubblico europeo sia entità private, interessati a sfruttare questa opportunità.

Questa dimostrazione - scrive l'Esa - fornisce la prima delle opportunità di lancio sotto la nuova "Light satellite, Low-cost Launch opportunity" (denominata LLL o L3), avviata alla Ministeriale Esa dello scorso dicembre con l'obiettivo di fornire servizi di lancio regolari e a basso costo per i satelliti leggeri attraverso il pieno sfruttamento delle capacità dei sistemi di lancio di Ariane 6 e di Vega C. Questo primo volo di dimostrazione (proof-of-concept) che utilizzerà l'attuale sistema di lancio Vega, dimostrerà - conclude l'Esa - e validerà i servizi innovativi standard per satelliti leggeri.

Intanto il piccolo lanciatore made in Italy si prepara alla sua prima missione del 2017 (la nona della sua carriera, iniziata nel febbraio 2012 e che finora ha visto tutti gli 8 lanci coronati dal successo), in programma il 6 marzo con il lancio di Sentinel-2B - satellite per l'osservazione della Terra del programma europeo Copernicus - dalla base di Kourou nella Guyana francese. Prima di tre missioni previste da Arianespace per quest'anno, che comprendono il lancio singolo a novembre di ADM Aeolus (Atmospheric Dynamics Mission) per l'Agenzia spaziale europea e il lancio doppio a luglio per portare in orbita Opsat 3000 (realizzato da GGS e Telespazio per il ministero della difesa italiano) e il satellite Venus (per l'agenzia spaziale israeliana e il Cnes).