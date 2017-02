Vivere in forma dopo i 50, parte la campagna "Vivi con Vigore"

Roma, 15 feb. (askanews) - In Italia, le persone tra i 50 e i 70 anni stanno diventando la fascia di età in più forte crescita e rappresentano oltre un quarto della popolazione (16 milioni di persone). Pur mostrandosi sempre più attente al proprio benessere, dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità risulta che gli over 50 in Italia non sono soddisfatti della propria salute: una persona over 50 su tre è completamente sedentaria, nove su dieci non riescono a seguire una corretta alimentazione, quasi la metà non ritiene soddisfacente il proprio stato di salute.

Per incoraggiare le persone a vivere in salute e con più energia negli anni, A.S.C. Vitattiva e Abbott presentano oggi la campagna "Vivi con Vigore", in occasione del convegno "Sport, Alimentazione, Vitalità a Misura di Senior" patrocinato da Regione Lazio, Coni e Italia Longeva.

"La campagna Vivi con Vigore è un progetto per contribuire a promuovere educazione sui corretti stili di vita", ha spiegato Stefano Zangara, Direttore Risorse Umane Abbott, "adottare scelte di vita salutari e attive può aiutare le persone over 50 ad esprimere il proprio potenziale e vivere una vita più sana e più felice, limitando al contempo le conseguenze cliniche, sociali ed economiche di una gestione inadeguata del proprio stile di vita".

Un modo per mantenere forza, energia e vitalità negli anni è conservare la massa muscolare. A partire dai 40 anni, infatti, cominciamo a perdere naturalmente l'8% della massa muscolare ogni decade.

"Ad Expo 2015, abbiamo condotto una survey su oltre 3 mila visitatori che ha dimostrato la correlazione tra età e perdita di forza ed energia" dichiara Francesco Landi, Professore associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. "Abbiamo dimostrato inoltre la correlazione tra un adeguato apporto proteico, una regolare attività fisica e il mantenimento della massa e della forza muscolare nei senior, a conferma dell'importanza della sana alimentazione e del movimento dopo i 50 anni".

Oltre al movimento, un'alimentazione sana - che includa una buona scelta di cibi ricchi di proteine - può contribuire a mantenere nel tempo la massa muscolare e il normale funzionamento dei muscoli e delle ossa.

"Seguire una dieta equilibrata può essere una vera sfida oggi, tra pasti frettolosi e cattive abitudini a tavola. Ecco perché, in questi casi, è importante seguire i consigli di uno specialista della nutrizione" afferma Evelina Flachi, specialista in scienza dell'alimentazione e nutrizionista "Per una buona condizione fisica muscolare e per favorire un buono stato di salute non devono mancare nella dieta tutti i nutrienti, nelle diverse proporzioni ed in relazione agli individuali consumi energetici e stili di vita".

Per saperne di più sulla campagna "Vivi con Vigore", che si compone di un portale web compatibile con tablet e smartphone, materiali informativi su salute e nutrizione e incontri di sensibilizzazione, è possibile visitare il sito www.viviconvigore.it.