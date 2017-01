Upo e S.Raffaele in progetto internazionale su sclerosi multipla

Torino, 3 gen. (askanews) - MultipleMS è la nuova partnership internazionale e multidisciplinare coordinata dal Karolinska Institute (Svezia) e finanziata con 15 milioni di euro dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon2020. Il suo obiettivo primario sarà identificare trattamenti nuovi e più efficaci per la sclerosi multipla (SM) grazie allo sforzo di ricerca di università e industrie private operanti in dodici Paesi tra Europa e Stati Uniti. MultipleMS cercherà di sviluppare e applicare terapie individualizzate a pazienti con Sclerosi Multipla (SM). Il progetto è stato sviluppato sulla base di collaborazioni internazionali tra fondazioni e network di ricerca, come per esempio il Nordic MS genetics network, l'International MS Genetics Consortium (IMSGC) e l'International Human Epigenome Consortium (IHEC).

Il nome del consorzio MultipleMS (www.multiplems.eu) si riferisce alla malattia e alle sue multiple manifestazioni, oltre alla dimensione multidisciplinare del partenariato che lo compone, sotto la guida della professoressa Ingrid Kockum che, insieme a Maja Jagodic, è capofila del gruppo svedese. Della partnership scientifica fanno parte il gruppo di ricerca diretto dal dottor Filippo Martinelli Boneschi dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano - una delle 18 strutture di eccellenza del Gruppo Ospedaliero San Donato - e i laboratori dell'Università del Piemonte Orientale (Upo), guidati dalla professoressa Sandra D'Alfonso. I due centri italiani coordineranno la fase di traduzione in ambito clinico dei risultati sperimentali di questo importante progetto con l'obiettivo di sviluppare nuove linee guida terapeutiche.