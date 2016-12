Una donna su 3 non ha mai ricevuto informazioni sulla menopausa

Roma, 22 dic. (askanews) - Tra la popolazione femminile del nostro Paese c'è poca consapevolezza sulla menopausa. Un'italiana su tre non ha mai ricevuto informazioni a riguardo. Il 23% vorrebbe invece conoscere meglio quali sono i principali fattori di rischio per la salute. Per questo la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ha pubblicato la guida "Menopausa Meno... Male. Scopri come Viverla al Meglio", la prima interamente dedicata a questa delicata fase della vita femminile. Nelle prossime settimane sarà distribuita nei reparti di ginecologia dei nostri ospedali, consultori e ambulatori di medici specialisti e di medicina generale di tutto il territorio nazionale. "La menopausa non deve più essere considerata un tabù o un sinonimo esclusivo di invecchiamento - afferma il prof. Paolo Scollo Presidente Nazionale della SIGO -. Oggi grazie all'allungamento dell'aspettativa di vita, a poche e semplici regole di prevenzione e alle terapie innovative, è possibile mantenere inalterata la qualità di vita anche dopo la fine del ciclo mestruale. Con questo opuscolo vogliamo fornire un valido supporto e uno strumento di informazione per tutte le donne". La guida fa parte del progetto "SIGO Menopausa Meno... Male" che è realizzato grazie ad un educational grant di MSD. L'iniziativa vede la collaborazione di diverse società scientifiche come l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE) e la Fondazione Insieme contro il Cancro. Si articola attraverso un sito internet dedicato, menopausamenomale.org; la distribuzione di materiale informativo; l'elaborazione di sondaggi e survey tra la popolazione e le società scientifiche, l'organizzazione di dibattiti pubblici e la formazione del personale medico. "L'obiettivo è far comprendere all'interna società come devono essere affrontati i cambiamenti di questo periodo della vita femminile - aggiunge Scollo -. Le trasformazioni a cui ogni donna deve andar incontro sono molteplici ma possono rappresentare una possibilità di evoluzione e miglioramento. E'perciò indispensabile affrontare la menopausa con il giusto approccio".