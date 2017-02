Tatuaggi, nuovo laser cancella anche i colori più difficili

Roma, 2 feb. (askanews) - Tatuaggi, moda o passione? Forse entrambe. Talmente diffusi che dal 2016 hanno fatto il loro ingresso nel paniere Istat. In Italia, si stima che circa 7 milioni di persone, il 12,8% della popolazione, si siano tatuate almeno una volta nella vita. Ma le mode, si sa, a volte stancano: ben il 17,2% ha dichiarato di voler rimuovere il proprio tatuaggio e di questi il 4,3% lo ha già fatto. Ma oggi per chi vuole cancellare i tatuaggi, anche quelli più difficili, c'è una novità: il laser a picosecondi a tre diverse lunghezze d'onda efficace nella rimozione dei colori complessi come verde e celeste.

"Sempre più pazienti mi chiedono di eliminare un tatuaggio e l'inverno è la stagione ideale per farlo - spiega Filippo Pinto, dermatologo, responsabile della Pinto MedicalSpa, Centro Laser Dermatologico di Roma e referente scientifico di Syneron Candela -. Grazie alle nuove tecnologie a picosecondi, ossia a miliardesimi di secondo, è possibile impiegare energie più elevate rilasciate in tempi enormemente più brevi, con frammentazione del colore del tatuaggio ottimale. Mi affido, in particolare, al laser Picoway che con tre lunghezze d'onda garantisce risultati straordinari anche sui colori che fino ad oggi erano i più difficili da cancellare, come il verde chiaro e il celeste. E' da sottolineare, inoltre, che l'utilizzo del laser a picosecondi non determina esiti cicatriziali o effetti collaterali di lunga durata ad ulteriore conferma del suo elevato profilo di sicurezza nel trattamento per la rimozione dei tatuaggi".

Il nuovo laser è efficace nel trattamento dei tatuaggi di qualsiasi tipo e colore, non lascia nessuna cicatrice o segno visibile, richiede un numero ridotto di sedute: i tempi si sono generalmente ridotti, andando mediamente da 4 a 6 sedute Il dolore è nettamente inferiore rispetto alle tecnologie precedenti dato che si rilascia minore energia in un tempo infinitesimale tale per cui si minimizza l'impatto termico amplificando quello meccanico sul pigmento. Non ci sono controindicazioni all'utilizzo.