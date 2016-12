Roma, 29 dic. (askanews) - È in buone condizioni, la piccola Aurora, nata a 22 settimane all'ospedale di Terni, con un peso di 498 grammi. Ne dà notizia il dipartimento materno infantile dell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni che festeggia la fine del 2016 con l'importante successo della recente dimissione, a quattro mesi di vita, della neonata estremamente prematura, al di fuori del range di età gestazionale considerata dalla letteratura con possibilità di sopravvivenza.

Aurora, nata lo scorso agosto a una età gestazionale di sole 22 settimane e due giorni con un peso di circa 498 grammi, che è calato dopo pochi giorni fino a 370 grammi, è stata dimessa nei giorni scorsi con un peso di 2.260 grammi e in buone condizioni generali. Per l'assistenza e il successo terapeutico di un caso limite come questo sono state messe in campo le nuove metodiche ad alto livello tecnologico di cui è stato dotato il reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Terni.

