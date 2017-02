Salute, pizza ai 4 malti promossa anche nei regimi dietetici

Roma, 1 feb. (askanews) - "Una dieta salutare non deve essere punitiva o poco gratificante, ma ragionata e con pieno appagamento del gusto, per questo già dallo scorso anno abbiamo dato il nostro patrocinio alla Pizza 4 Malti e all'Impasto 4 Malti inventato dal Maestro Mauro di Maio. Un impasto leggero, a base di grano, orzo, segale e mais, ad alto contenuto di acqua, impastato con il prezioso olio extra vergine di olive, ricco di antiossidanti e a lenta lievitazione, che le conferisce eccellente sapore e buona digeribilità. Riteniamo quindi che l'impasto ai 4 malti possa essere inserito anche in regimi alimentari in cui sia necessario tenere sotto controllo colesterolo, indice glicemico e grassi". Parola di Giacomo Mangiaracina, Medico e Presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione che sottolinea come ci siano "molte patologie il cui trattamento prevede modifiche della dieta o dello stile alimentare, spesso con privazioni ed esclusione di alcuni alimenti. E non si tratta solo di malattie gastrointestinali ma tantissime condizioni originate da una infiammazione cronica dei tessuti o da disfunzioni a livello intestinale. "Almeno il 50% delle malattie hanno qualche implicazione alimentare", spiega "anche i semplici dolori dovuti all'artrite spesso sono causati da un eccesso di peso che grava sulle strutture e quindi si chiede al paziente di calare di peso per migliorare la condizione dolorosa. Per non parlare del diabete, che prevede un completo ripensamento della dieta in modo da tenere sotto stretto controllo la glicemia. Insomma, gli esempi sono numerosi, ma va detto che una alimentazione disordinata influisce anche sul sistema immunitario e abbassa le nostre difese. Inoltre da alcuni anni si è scoperto che moltissime patologie hanno come causa scatenante l'infiammazione dei tessuti".

L'infiammazione "cronica silente" è determinata in gran parte da stili di vita moderni come l'alimentazione ricca cibi raffinati, zuccheri, grassi saturi e cibi pronti. Nei prodotti da forno ad esempio sono presenti olii vegetali (che contengono dannosi grassi polinsaturi) e sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio oltre a elevate quantità di sale, mentre sarebbe salutare - ma non è una novità - una dieta di stile mediterraneo, ricca di cibi freschi, farine, semi e cereali integrali, ad alto apporto di fibre, frutta e verdura. Proprio i vegetali infatti sono ricchi di antiossidanti e fitonutrienti che normalizzano l'infiammazione.

Quali sono le caratteristiche dell'impasto ai quattro cereali? "L'orzo è un cereale con proprietà emollienti, mineralizzanti, diuretiche e rinfrescanti. L'apporto di orzo consente di tenere sotto controllo la glicemia, facilitare la digestione, prevenire l'osteoporosi, migliorare le funzioni cardiache e cognitive, ridurre i sintomi di colite, ulcera, gastrite", racconta il Maestro Mauro Di Maio, "dona alla pelle elasticità e idratazione grazie alle proprietà antiossidanti della vitamina E, inoltre contiene acido salicilico che rinforza i tessuti connettivi. La farina di segale ha un elevato apporto vitaminico (acido folico, di sali minerali (sodio, potassio, calcio e iodio, contiene buoni quantitativi di ferro) e fibre. Ha proprietà fluidificanti del sangue, consigliate per prevenire l´invecchiamento delle arterie, l´ipertensione e molti dei connessi disturbi cardiovascolari, con il suo basso indice glicemico è adatta nella dieta dei diabetici. La segale ha un apporto nutrizionale analogo al pane di frumento ma è più ricco di fibra e ha, a parità di peso, un valore calorico inferiore. La segale integrale è ricca di sali minerali come fosforo, potassio, magnesio, calcio e proprietà diuretiche e antinfiammatorie. I chicchi di mais contengono vitamina A, fosforo e ferro. Inoltre l'impasto ha un basso contenuto di glutine. Infine il grano che contiene vitamina E accresce le prestazioni psicofisiche, accelera la rigenerazione cellulare. I germi di grano rappresentano un ottimo rimedio per la stipsi, abbassano il livello di colesterolo (HDL) nel sangue e sono d'aiuto contro l'artrite e i problemi cutanei".