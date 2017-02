Malattie rare, Scaccabarozzi: 560 farmaci in sviluppo nel mondo

129 gli autorizzati per immissione in commercio

Roma, 27 feb. (askanews) - "Sono 560 i farmaci in sviluppo nel mondo per le malattie rare, 2720 le domande per la qualifica di farmaco orfano presentate all'Agenzia europea del farmaco, 1825 delle quali hanno ottenuto la designazione di farmaco orfano, mentre 129 sono le autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci". Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, intervenuto al Rare disease day 2017, a Roma.

Ben un trial clinico su quattro nel nostro Paese nel 2015 ha riguardato le malattie rare, ha ricordato, sottolineando come nel mondo vengano investiti cento miliardi in ricerca: "e' importante portarne in Italia il piu' possibile", ha aggiunto spiegando che Farmindustria "lavora da oltre un anno con l'Istituto Superiore di Sanità, il ministero della Salute, l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e le associazione scientifiche e dei pazienti".