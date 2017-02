"I Ragazzi del Bambino Gesù": al via un documentario in 10 puntate

Roma, 17 feb. (askanews) - Per la prima volta il Bambino Gesù di Roma, l'ospedale pediatrico che ogni anno accoglie circa 100 mila pazienti da ogni parte d'Italia, apre le porte mostrando la quotidianità di dieci giovani affetti da una grave malattia, delle loro famiglie, dello staff medico, in un intenso e autentico viaggio alla ricerca della guarigione. Rai3 ha scelto di raccontare la realtà di questi giovani e l'eccezionale lotta quotidiana che mettono in campo per la loro vita, programmando la domenica sera, per 10 puntate a partire dal 19 febbraio, "I ragazzi del Bambino Gesù" - Ospedale Pediatrico, un documentario ideato da Simona Ercolani e realizzato da Stand by me. Il progetto è patrocinato dal Ministero della Salute e dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Nell'età in cui tutto dovrebbe essere spensieratezza, innocenza, divertimento e gioia di vivere, ci sono bambini e adolescenti che scoprono di essere gravemente malati. La loro vita e quella delle loro famiglie inevitabilmente ne è travolta: un incontro improvviso con la malattia, la paura, il ricovero, le terapie, la degenza, le decisioni vitali da prendere e le limitazioni della vita relazionale. Ma, insieme a tutto questo, emergono forti anche la speranza, la determinazione di guarire, la presenza e i sacrifici dei genitori, la resistenza al dolore, la professionalità dei medici e la cura di tutto il personale dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Roberto, Klizia, Annachiara, Flavio, Giulia, Caterina, Sabrina, Simone, Alessia e Sara. Sono loro i ragazzi del Bambino Gesù che, nonostante la diagnosi feroce della malattia, custodiscono la spontaneità, i sogni e i desideri della loro età. Il documentario racconta i protagonisti alle prese con la malattia, ne tratteggia il carattere, i progetti che avevano prima di ammalarsi e ne custodisce anche quelli futuri.