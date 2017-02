Fibrosi polmonare idiopatica, al Gemelli seminario internazionale

Roma, 24 feb. (askanews) - Alla fibrosi polmonare idiopatica è dedicato il meeting di apertura del ciclo di seminari "Interstitial Lung Disease Series" promossi dal Professor Luca Richeldi, Direttore di Pneumologia - Area Torace del Policlinico Universitario A. Gemelli che si svolgerà lunedì 27 febbraio. Il primo seminario prevede la lectio del Professor Harol R. Collard e vedrà la partecipazione del Professor Carlo Vancheri, Ordinario di Malattie Respiratorie - Università di Catania e della Professoressa Paola Rogliani, Associato di Malattie Respiratorie - Università di Roma Tor Vergata. L'obiettivo dei seminari è creare per i giovani pneumologi in formazione occasioni di incontro con esperti internazionali nel campo delle interstiziopatie polmonari e favorire lo sviluppo di collaborazioni scientifiche e cliniche nell'ambito di questo gruppo di patologie respiratorie.

"Le malattie orfane o rare del polmone, note anche come interstiziopatie polmonari - anticipa il professor Richeldi ordinario di Pneumologia all'Università Cattolica e promotore dei seminari - rappresentano una parte rilevante delle patologie polmonari. Il percorso diagnostico e gestionale di queste malattie è complesso e richiede una collaborazione multidisciplinare. La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e la più grave tra queste malattie, con una sopravvivenza media dalla diagnosi compresa tra 3 e 5 anni. Il numero di pazienti con IPF è in costante crescita e recentemente sono stati approvati i primi farmaci per il trattamento di questa patologia. Esistono linee guida per la diagnosi e la gestione dei pazienti con fibrosi polmonare e questo campo rappresenta uno dei settori più attivi e dinamici nell'ambito della medicina respiratoria. In particolare, la ricerca clinica e la ricerca traslazionale sono settori in continua evoluzione".