Fegato grasso nei bambini, ora c'è una nuova tecnica non invasiva

Roma, 27 gen. (askanews) - Novità diagnostiche per una malattia sempre più frequente nell'infanzia, il fegato grasso: una tecnica del tutto non invasiva consente di vedere se il fegato del bambino abbia iniziato a perdere funzionalità divenendo meno elastico e sviluppando fibrosi epatica. La novità consiste proprio nella possibilità di misurare l'elasticità dell'organo, che è direttamente correlata alla presenza o meno di fibrosi. L'esame, basato su una nuova metodica elastografica, somiglia a una semplice ecografia ed è totalmente non invasivo, quindi si può ripetere nel tempo. L'utilizzo di questo esame permette dunque di evitare metodiche più invasive come la biopsia, particolarmente 'pesanti' specie su pazienti pediatrici.

L'uso dell'elastografia sui piccoli pazienti è stato promosso da una ricerca condotta tramite una partnership tra Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, coordinata dal professor Valerio Nobili, direttore Malattie Epato-Metaboliche del nosocomio pediatrico e dal professor Antonio Gasbarrini, direttore dell'Area Gastroenterologia del Gemelli con il supporto tecnico della dottoressa Lidia Monti del dipartimento immagini del Bambino Gesù. Lo studio è stato pubblicato di recente sulla rivista americana "Radiology" e vede come primo autore il dottor Matteo Garcovich (UOC Medicina Interna Gastroenterologia e Malattie del Fegato del Policlinico A. Gemelli).

