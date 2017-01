Roma, 23 gen. (askanews) - Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, annuncia l'exit della startup ProfumeriaWeb: l'e-commerce beauty leader in Italia per la vendita online di profumi, cosmetici, prodotti per capelli e make-up, con sconti fino all'80%.

Nell'ambito di un round di investimento (club deal) per ProfumeriaWeb, che ha una valutazione pre-money di oltre 6 milioni di Euro, organizzato con il contributo di Digital Magics, l'incubatore ha ceduto le quote (5%) che deteneva in ProfumeriaWeb alla società Free Bird. La plusvalenza generata da Digital Magics è di un multiplo a tre cifre rispetto all'investimento.

Free Bird s.s. è una società che fa capo a un imprenditore e investitore seriale, con un'esperienza trentennale in aziende multinazionali come top manager e in numerosi investimenti realizzati negli ultimi anni in startup innovative. Da luglio 2015 Digital Magics ha affiancato ProfumeriaWeb nel suo percorso di crescita con servizi di consulenza e accelerazione, lavorando a stretto contatto con il Fondatore Vincenzo Cioffi. Il valore di ProfumeriaWeb è cresciuto costantemente, coronato oggi dal riconoscimento da parte di investitori qualificati del settore.

ProfumeriaWeb continua a confermare e migliorare l'andamento positivo registrato negli ultimi anni: il fatturato 2016 ha registrato un incremento dell'80% rispetto al 2015, anno in cui la crescita era a sua volta consistente, attestandosi al 100% rispetto all'anno precedente.Su ProfumeriaWeb sono disponibili oltre 8.000 prodotti, fortemente scontati e consegnati in 2-3 giorni lavorativi dall'ordine. L'e-commerce beauty ha all'attivo più di 120.000 clienti e a dicembre 2016 ha registrato più di 600.000 visite e 2.500.000 pagine viste. In tutto il 2016 le visite sono state circa 3.800.000, con una crescita del 78% sull'anno precedente. L'azienda è inoltre profittevole già da diversi anni.

"I numeri raggiunti da ProfumeriaWeb confermano l'efficacia del nostro modello di selezione e incubazione che, in tempi brevi, ha portato alla realizzazione di questo ottimo risultato", ha dichiarato Alessandro Malacart, Amministratore Delegato Corporate & Finance di Digital Magics. "Il business principale di Digital Magics è contribuire a sviluppare aziende digitali di successo. Siamo molto soddisfatti di aver affiancato Vincenzo Cioffi: ha dimostrato di avere le capacità imprenditoriali giuste e, anche grazie al nostro supporto, ProfumeriaWeb ha raggiunto la maturità necessaria per attrarre investitori importanti".

"Il percorso fatto insieme a Digital Magics è secondo me esemplare: da un lato ha aiutato l'azienda a crescere e affermarsi, attraendo anche nuovi investitori che stanno per partecipare a un'importante operazione di fund raising finalizzata all'ulteriore crescita; dall'altro ha consentito all'incubatore di valorizzare al meglio, con una forte plusvalenza, il proprio apporto di consulenza e accelerazione", dichiara Vincenzo Cioffi, Fondatore e CEO di ProfumeriaWeb. "L'operazione, inoltre, contribuisce a riconoscere il nostro merito di aver dato vita a una startup che, seppure in così forte crescita, riesce anche a essere profittevole e in sano equilibrio economico e finanziario".