Delai (Ermeneia): Serve manutenzione straordinaria del SSN

Roma, 12 gen. (askanews) - Il sistema sanitario nazionale ha bisogno di una manuntenzione straordinaria ripensando a un patto con i cittadini e percorso evolutivo che miri all'efficientamento e conduca verso forme di neo-welfare. Ha le idee chiare Nadio Delai, presidente di Ermeneia e curatore del 14esimo rapporto 'Ospedali & Salute/2016' realizzato per l'Aiop, l'Associazione italiana ospedalità privata.

"I Piani di rientro hanno applicato - ha detto Delai in occasione della presentazione del Rapporto - la logica economico-finanziaria, avente come obiettivo primario la riduzione dei costi. Ma questo ha avuto un impatto ancora più pronunciato sulla quantità e sulla qualità dei servizi. La separazione tra sanità 'finanziaria' e sanità 'reale' ha potuto dunque migliorare i conti, ma a scapito delle risposte fornite ai pazienti. A questo punto bisogna prendere atto che il sentiero si sta facendo stretto, in quanto non si può ragionevolmente ritenere di gestire permanentemente un modello basato su un processo di tipo deflattivo che viene rafforzato dall'accumulazione progressiva dei disagi degli utenti, col rischio di una possibile ipoteca nei fatti del principio universalistico e solidale che - formalmente almeno - si continua a ribadire essere alla base del Sistema Sanitario Nazionale.

Secondo Delai, quindi, "diventa perciò necessario procedere ad una manutenzione straordinaria di quest'ultimo che deve saper reinterpretare il principio suddetto alla luce: - di una inevitabile crescita di domanda di servizi a seguito in primis dell'invecchiamento progressivo della popolazione, ma anche di altri fattori connessi con maggiori flussi di informazione che creano attese sempre più ampie e diffuse (e peraltro non sempre necessariamente fondate) negli utenti; - di una disponibilità di risorse economiche auspicabilmente maggiore (e magari più confrontabili con quelle di altri Paesi simili al nostro), anche se è più probabile che ci si trovi in una situazione di non automatica espansione di esse in modo da risultare coerente con l'espansione della domanda; - di una divaricazione tra strutture di punta, caratterizzate da una elevata qualità delle prestazioni e strutture di tipo intermedio che non sempre riescono a garantire una qualità accettabile e diffusa dei servizi offerti (e un sistema 'tiene' a condizione che il livello eccellente di alcuni ospedali si appoggi su un tessuto medio accettabile); - e infine dell'esistenza di significative differenze interne tra strutture ospedaliere analoghe (siano esse di alto o di medio livello) quanto a capacità di efficientamento sul fronte gestionale e a capacità di pervenire ad esiti adeguati sul piano clinico.

(Segue)