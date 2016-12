Da ingegneri italiani nuova tecologia per le analisi del sangue

Milano, 21 dic. (askanews) - La rivoluzione delle analisi del sangue in un dispositivo low-cost in grado di effettuare diagnosi accurate in pochi minuti, partendo da una sola goccia. E' quanto in arrivo dalla Danimarca, dove la startup BluSense Diagnostics, fondata e guidata dagli ingegneri milanesi Marco Donolato e Filippo Bosco, ha sviluppato una strumentazione per identificare virus e diagnosticare le conseguenti patologie con una rapidità e una precisione finora non garantite dai test in circolazione. Unendo nanotecnologia, microfluidi e lettura laser Blu-Ray i ricercatori italiani in forze alla Technical University of Denmark hanno messo a punto e brevettato una tecnologia attualmente in fase di certificazione clinica perché il loro dispositivo diagnostico, il BluBox, venga distribuito in regioni sub-tropicali a caccia dei virus Zika e Dengue, primi obiettivi della ricerca.

Il BluBox nasce come risposta allo stato di emergenza dichiarato dall'OMS a seguito della rapida diffusione dei virus Zika e Dengue e della mancanza nelle regioni colpite di strumenti diagnostici point-of-care, ovvero dispositivi di analisi medica disponibili in prossimità del sito di cura e assistenza senza che vengano coinvolti laboratori e ospedali. Il BluBox si presenta come una piattaforma di lettura dall'utilizzo semplice e immediato, all'interno della quale si inseriscono cartucce usa e getta. Su ciascuna cartuccia, calibrata per l'identificazione di un virus specifico, si applica una goccia di sangue perché venga analizzata attraverso l'impiego di nano-particelle.

"Gli strumenti attualmente in circolazione, oltre ad essere dispendiosi in termini di tempo e di costi, presentano un alto rischio di diagnosi fuorvianti - spiega Marco Donolato, CSO di BluSense - ciò dipende dal fatto che spesso non distinguono virus simili e non sono in grado di misurare la differenza tra antigeni e anticorpi presenti nel sangue. La nostra tecnologia permette di individuare virus ben precisi attraverso il loro acido ribonucleico e di quantificare con precisione le sostanze estranee all'organismo, gli antigeni, e le proteine chiamate a combatterle, ovvero gli anticorpi".

Il cuore dell'innovazione tecnologica di BluSense si basa sull'agglutinazione immuno-magnetica e sulla lettura opto-magnetica brevettata dalla stessa startup. Le nanoparticelle magnetiche, di dimensioni inferiori ai 200 nanometri, sono rivestite di anticorpi contro il virus da identificare e altre proteine che avvolgono lo stesso. La speciale formulazione proteica sulla superficie delle nano-particelle induce un agglutinamento in presenza dell'analita (specie chimica) ricercato. Si ottengono così dei nano-agglomerati che un campo magnetico alternato forza a ruotare. La rotazione causa un segnale che viene misurato utilizzando un'unità laser Blu-Ray e un fotosensore: la differenza di fase tra il campo magnetico applicato e la luce modulata trasmessa attraverso le nanoparticelle, indica una precisa relazione con la quantità di analita da individuare (gli antigeni del virus Zika o specifici anticorpi). La cartuccia contenente ogni test si basa su una tecnologia microfluidica che sfrutta la forza centrifuga per separare velocemente il plasma, mescolare e misurare le nanoparticelle senza il bisogno di alcun intervento manuale dell'operatore.

"I campi di applicazione della nostra tecnologia sono potenzialmente sconfinati - aggiunge Filippo Bosco, CEO di BluSense - dal momento che le nano-particelle sono 'addestrabili' ad individuare e isolare qualsiasi tipo di virus di cui si conoscano le caratteristiche chimiche. Il nostro primo obiettivo è di portare in tutte le aree del mondo in cui ci sia necessità uno strumento diagnostico efficace, accessibile economicamente e disponibile in grandi quantità".

Nata a Copenhagen nel 2014 per mano di Marco Donolato e Filippo Bosco, entrambi milanesi classe 1983, BluSense Diagnostics ha come investitore principale il colosso taiwanese della tecnologia Blu-Ray Quanta Storage. Con il 2017, ultimati i test clinici che precedono l'entrata sul mercato dei primi dispositivi e dei test per Zika e Dengue, la startup passerà ad una seconda fase di ricerca per individuare altri virus e patologie.

"Gli obiettivi a lungo termine di BluSense - conclude Bosco - sono la produzione di un dispositivo di analisi alla portata di tutti su scala globale e lo sviluppo dell'immenso potenziale della nostra tecnologia diagnostica, ovvero il passaggio ad altre matrici biologiche come le urine e la saliva".

(nella foto: il dispositivo BluBox sviluppato da BluSense Diagnostics)