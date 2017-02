Roma, 22 feb. (askanews) - Il Carnevale è alle porte e, come ogni anno, le autorità segnalano sequestri di materiale illegale pronto ad essere immesso sul mercato. E' di qualche giorno fa l'ultima operazione della Guardia di Finanza che, nel Piacentino e in altre parti d'Italia, ha sequestrato migliaia di prodotti privi del marchio CE: maschere, parrucche, trucchi o accessori, come costumi, cappelli, occhiali e persino coriandoli, gran parte dei quali sprovvisti anche delle informazioni previste dalla legge relative agli ingredienti utilizzati per la loro fabbricazione.

"I trucchi - commenta Fabio Rinaldi, Specialista in Dermatologia e Presidente dell'IHRF (International Hair Research Foundation) - non sono tutti uguali e, per legge, devono riportare sull'etichetta sia l'elenco completo degli ingredienti che il nome chimico dei vari componenti. Se sono sprovvisti di queste diciture, o se comunque non siete sicuri della loro provenienza, il nostro consiglio è quello di evitarne l'uso, soprattutto sui bambini, meno attenti alle principali regole di igiene".

Il rischio, dunque, come segnalato dalle autorità e dagli esperti, è quello di utilizzare inconsapevolmente prodotti contenenti ingredienti di bassa qualità, vietati dalle leggi europee, che, al contatto con l'epidermide, possono causare reazioni allergiche o altre patologie anche più gravi. "Alcune sostanze presenti nei trucchi di Carnevale, in particolar modo nelle creme per colorare la pelle o negli smalti, possono avere - continua l'esperto - un'azione anche tossica e, spesso, non è possibile individuare le varie sostanze contenute al loro interno neanche leggendo la formula. In ogni caso, per minimizzare ogni rischio di dermatiti o altre problematiche cliniche, bisogna sempre applicare una buona crema base che riduca il contatto della crema colorata con la pelle, cercando, allo stesso tempo, di non tenerla sul viso o su altre parti del corpo per troppo tempo".

Attenzione, infine, anche agli scherzi: spesso, infatti, soprattutto in pubblico, si è vittime di spray o schiume colorate potenzialmente dannose per la pelle. Meglio evitare il contatto con questi prodotti o, in alternativa, sciacquare la pelle il più velocemente possibile.