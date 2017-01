Aumentano i trapianti e le donazioni, scendono le liste d'attesa

Roma, 10 gen. (askanews) - Con oltre 400 pazienti in più il numero dei trapiantati raggiunge quest'anno quota 3736: si tratta del numero più alto mai ottenuto in Italia, ma anche dell'incremento maggiore, il 13% rispetto all'anno precedente. Il dato complessivo registra 3.736 trapianti da donatore cadavere e vivente contro i 3.327 del 2015 e mostra una crescita nell'attività trapiantologica per tutti gli organi:2086 per il rene contro i 1882 del 2015, 1235 per il fegato contro i 1049 del 2015, 267 per il cuore (erano stati 246), 154 contro 112 per il polmone e 69 per il pancreas contro i 50 del 2015.

Il numero complessivo di donatori di organi sfiora quota 1600: anche qui un risultato straordinario ottenuto grazie a incrementi registrati su tutto il territorio nazionale. I dati delle donazioni e dei trapianti in Italia sono stati presentati oggi al ministero dalla Salute dal ministro Lorenzin insieme al direttore del Centro Nazionale Trapianti, Alessandro Nanni Costa.

I donatori utilizzati dopo accertamento di morte superano per la prima volta quota 1300 e fra questi si registrano diverse donazioni con criteri cardiocircolatori, cioè con una modalità che potrebbe ulteriormente sviluppare le donazioni e i trapianti in Italia, così come sta avvenendo nelle principali nazioni europee.

Per la prima volta le liste dei pazienti in attesa di un rene o di un polmone sono non solo stabili, ma in diminuzione rispetto all'anno precedente. La lista del rene ha fatto un balzo in avanti di 300 pazienti. Stabile quella di chi è in attesa di un fegato, mentre cresce la lista cuore ma, spiegano gli specialisti, "questo accade per via dell'uso dei cuori artificiali che incrementano la platea dei trapiantabili".(Segue)