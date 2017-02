Al Gemelli apre "Art" cuore tecnologico per la lotta al cancro

Roma, 10 feb. (askanews) - Un cuore ipertecnologico immerso nella bellezza dell'arte per massimizzare le chance di cura per le persone affette da malattie oncologiche: è questo il Gemelli ART (Advanced Radiation Therapy), il Centro di Radioterapia Oncologica avanzata - che attualmente dispone di tecnologie e apparecchiature uniche in Europa e tra i pochi al mondo di questa complessità - attivo presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Tra le tecnologie di frontiera che oggi hanno fatto il loro ingresso al Gemelli ART c'è MRIdian, una sofisticatissima apparecchiatura per i trattamenti di radioterapia oncologica combinata con la Risonanza magnetica che consente di acquisire durante la fase di terapia 4 immagini al secondo, per guidare il rilascio delle radiazioni di cura solo quando il tumore è nella posizione migliore per essere irradiato. Il Gemelli ART è il primo centro in Italia (il secondo in Europa) a poterle mettere a disposizione dei suoi pazienti dopo avere ottenuto le autorizzazioni dei Ministeri dell'Ambiente e della Salute.

Gemelli ART è stato presentato ufficialmente oggi in occasione della XXV Giornata Mondiale del Malato, contemporaneamente alla presentazione del Libro Bianco dell'Oncologia del Policlinico Universitario A. Gemelli. "Il centro - ha spiegato Enrico Zampedri, Direttore Generale del Gemelli - rappresenta uno dei punti più alti delle eccellenze del Policlinico, qui si fondono il meglio delle tecnologie oggi disponibili con il meglio dell'umanizzazione dell'assistenza; tutto ciò rappresenta l'insieme degli aspetti fondanti del nostro modo di volerci prendere cura delle persone malate".

"Gemelli ART non solo dispone delle più moderne e sofisticate tecnologie al servizio della cura dei tumori - continua Vincenzo Valentini, Direttore del Polo Scienze Oncologiche ed Ematologiche della Fondazione - ma offre ai pazienti un approccio moderno alla cura, ospitando l'arte che sempre più oggi è considerata un'arma in più per la guarigione". La struttura infatti, presenta nei suoi spazi una serie di affascinanti immagini fotografiche della città di Roma e di riproduzioni artistiche di luoghi di Roma, quali l'Aventino, il Colosseo e villa Adriana, realizzate dall'artista Silvio Irilli. Dispone inoltre di un'area 'magica' dedicata ai piccoli pazienti oncologici con corridoi colorati una sala della terapia davvero particolare a forma di sommergibile, in cui il bambino si mette al comando del timone e 'gioca' mentre viene sottoposto alle cure.