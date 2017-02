4 febbraio Giornata contro i Tumori. Ifo: segui consigli esperti

Roma, 3 feb. (askanews) - "Quest'anno i nostri specialisti ci mettono la faccia e inviano messaggi alla popolazione per il World Cancer Day e suggeriscono azioni che tutti possiamo fare. Il motto infatti della giornata è "Noi possiamo. Io posso", non solo però il 4 febbraio....". Sono undici le cartoline pubblicate sui siti Ifo di ricercatori, oncologi e chirurghi dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e dell'Istituto Dermatologico San Gallicano, che inviano messaggi molto precisi e lo fanno in prima persona in occasione della Giornata Mondiale contro i Tumori, domani 4 febbraio. "Cosa possiamo fare tutti noi? Ispirarci ai loro suggerimenti per noi e per chi amiamo e diffondere i loro messaggi. Vi invitiamo pertanto all'azione! Utilizzate tutti gli strumenti in vostro possesso per esplicitare al meglio i messaggi: condivideteli sui vostri portali, blog, profili di pagine social. Aggiungete anche gli hashtag #WorldCancerDay #WeCanICan #IFOrlove", esortano gli ideatori della Campagna. La giornata mondiale contro il cancro, istituita con la Carta di Parigi di cui siamo firmatari e promossa dall'Union for International Cancer Control - UICC, di cui il Regina Elena è partner, è proprio l'occasione per riflettere ed impegnarsi su stili di vita più salutari e ricordare che occorre sostenere la ricerca scientifica. Si può inoltre promuovere l'adesione a strategie di prevenzione, offrire supporto durante e dopo le terapie, promuovere azioni di sensibilizzazione e molto altro ancora.